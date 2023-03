CMS: Ouvidor-Geral articula punição para vereador xenofóbico

O ouvidor-geral da Câmara Municipal de Salvador (CMS), o vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB), disse que vai propor para a Casa a aprovação a aprovação de uma moção de repúdio contra o vereador Sandro Fantinel (Patriota), que fez ataques aos baianos resgatados em situação análoga à escravidão, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

Em pronunciamento feito nesta terça-feira, 28, Fantinel pediu que os agricultores da região só considerassem os argentinos para o que chamou de “trabalho” na agricultura, pelos mesmos serem “limpos, trabalhadores, corretos, que cumprem o horário”. Além disso, o parlamentar disse que os baianos preferem “viver na praia tocando tambor”. Ele ainda pediu que os empresários do agro “deixem de lado aquele povo que é acostumado com Carnaval" e negou que a situação dos baianos teria alguma semelhança com a condição de escravidão.

“Inaceitável o vereador Sandro Fantinel (Patriotas), de Caxias do Sul (RS), destilando xenofobia contra os nordestinos que denunciaram trabalho análogo à escravidão em vinícolas gaúchas. As elites atrasadas nunca aceitaram os direitos trabalhistas e tratam a classe trabalhadora como peças descartáveis para turbinar lucros. Vou propor que a Câmara Municipal de Salvador aprove uma moção de repúdio contra a conduta deste indivíduo que envergonha o Legislativo”, disse Augusto Vasconcelos.

O ouvidor-geral ainda disse que vai solicitar na CMS, junto aos colegas, a elaboração de mecanismos que sirvam para a punição do tipo de comportamento por parte de um parlamentar, por considerar que as falas expressam um preconceito “absurdo” e resulta do que observa como uma política de ódio que está presente no país.

O governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), também manifestou repúdio ao tomar ciência dos ataques feitos por Fantinel, ainda na terça-feira, 28. O gestor ainda disse que o Governo irá combater situações de tabalho analogo a escravidão e toda forma de violência e discriminação contra a população baiana.

“Hoje, um vereador do Rio Grande do Sul defendeu o trabalho escravo nas vinícolas do estado e ainda foi xenofóbico e racista com baianas e baianos. Eu repudio veementemente a apologia à escravidão e não permitirei que tratem nenhum nordestino ou baiano com preconceito ou rancor. É desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Determinei, portanto, a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado pela sua fala”, destacou o governador.

