Governador é afastado por suspeita de desvio de recursos públicos

Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos) - Foto: Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), foi afastado do cargo pelo período de seis meses por determinação da Justiça. Ele é um dos alvos de Operação Fames-19, deflagra pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 3.

A decisão é do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e será levada para análise especial da Corte. O afastamento tem validade imediata, mas perde a validade caso a decisão de Campbell seja derrotada na votação da Corte.

A investigação da PF apura o desvio de recursos públicos voltados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, incluindo verbas destinadas à aquisição de cestas básicas. O prejuízo estimado seria superior a R$ 73 milhões.

Mais de 200 policiais, que cumprem 51 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares em Palmas (TO), Araguaína (TO), Distrito Federal, Paraíba, Maranhão.

O objetivo da operação realizada nesta quarta é reunir novos elementos sobre o uso de emendas parlamentares e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos.