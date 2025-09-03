Menu
POLÍTICA
INVESTRIGAÇÃO

Governador é afastado por suspeita de desvio de recursos públicos

Wanderlei Barbosa é um dos alvos de Operação Fames-19, deflagra pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 3

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 9:09 h
Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos)
Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos)

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), foi afastado do cargo pelo período de seis meses por determinação da Justiça. Ele é um dos alvos de Operação Fames-19, deflagra pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 3.

A decisão é do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e será levada para análise especial da Corte. O afastamento tem validade imediata, mas perde a validade caso a decisão de Campbell seja derrotada na votação da Corte.

A investigação da PF apura o desvio de recursos públicos voltados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, incluindo verbas destinadas à aquisição de cestas básicas. O prejuízo estimado seria superior a R$ 73 milhões.

Mais de 200 policiais, que cumprem 51 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares em Palmas (TO), Araguaína (TO), Distrito Federal, Paraíba, Maranhão.

O objetivo da operação realizada nesta quarta é reunir novos elementos sobre o uso de emendas parlamentares e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos.

x