Governador endurece tom contra bolsonarismo e revela desejo de reeleição

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Em agenda pública realizada na capital baiana nesta quarta-feira, 3, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), adotou um discurso de forte teor político e eleitoral ao projetar o cenário para as eleições deste ano.

Demonstrando foco total na disputa nas urnas, o chefe do Executivo estadual afirmou que trabalha de forma intensa para garantir o êxito do grupo político, estipulando uma meta pragmática: "Quero ganhar a eleição deste ano, nem que seja por um voto".

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As declarações do petista foram dadas nesta quarta-feira, 3, durante coletiva de imprensa, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Críticas à oposição

Além de convocar a militância e os aliados para o corpo a corpo na campanha, Jerônimo aproveitou para fazer duras críticas à oposição, elegendo o bolsonarismo e, especificamente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como alvos centrais de seus questionamentos.

Críticas a agendas nos EUA

Durante pronunciamento, o governador subiu o tom contra as recentes articulações de parlamentares da ala bolsonarista no exterior. Jerônimo acusou integrantes do movimento de terem viajado aos Estados Unidos para "pedir castigo ao Brasil", referindo-se a tentativas de isolamento diplomático ou sanções econômicas motivadas por disputas narrativas internas.

"Não consigo entender como um candidato que almeja a presidência da República, que é o Flávio Bolsonaro, joga contra o próprio país", disse o governador.

Jerônimo também classificou as discussões em torno de propostas que resultam em aumentos de impostos e barreiras comerciais — o chamado "tarifaço" — como um "prejuízo ao Brasil", argumentando que tais medidas sabotam o desenvolvimento econômico e afetam diretamente a população mais vulnerável.

Cenário eleitoral

As declarações do governador refletem a estratégia do Partido dos Trabalhadores (PT) e de partidos aliados em nacionalizar o debate eleitoral nos municípios baianos, utilizando a polarização com o ex-presidente Jair Bolsonaro como combustível para mobilizar o eleitorado.