Governo assina com empresa de internet chinesa concorrente de Musk

Ministro das Comunicações, Juscelino Filho e presidente da SpaceSail, Jie Zheng - Foto: Kayo Sousa/MCom

O Ministério das Comunicações assinou nesta terça-feira,19, acordos sobre conectividade e economia digital com a empresa chinesa SpaceSail e com a Administração Nacional de Dados da China.

A SpaceSail é concorrente direta da Starlink, do bilionário Elon Musk. O acordo acontece dias depois da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, ter xingado o dono do X (antigo Twitter). “Eles perderão a próxima eleição”, respondeu o empresário sem fazer menção a Janja. Após a polêmica, alguns membros do governo avaliaram que a fala pode trazer problemas para a relação do Brasil com o futuro governo de Donald Trump nos EUA, já que Musk será o Conselheiro do republicano.

A empresa chinesa está desenvolvendo um serviço de internet de alta velocidade por meio de um sistema de satélites de órbita baixa da Terra (LEO, na sigla em inglês). O memorando de entendimento assinado com a Telebras prevê que as empresas estudem a demanda por internet via satélite em locais que a infraestrutura de fibra óptica não chega, como áreas rurais, e a possibilidade de parcerias para levar inclusão digital a essas localidades.

“O desafio é levar a relação bilateral a um novo patamar, que conecte nossas agendas para além dos aspectos comerciais, como a transição energética, a conectividade, o desenvolvimento industrial e o crescimento inclusivo e sustentável. Com estes acordos, queremos que os dois governos atuem para construir cidades cada vez mais inteligentes, melhore a infraestrutura de telecomunicações e ajudem a superar as desigualdades sociais”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

“Nosso memorando representa uma parceria e um compromisso compartilhado em empoderar o Brasil e iniciativas nacionais com nossas soluções digitais. Vamos contribuir com a missão do Brasil de ter uma economia digital inclusiva”, afirmou Jie Zheng, presidente da SpaceSail.