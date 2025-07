Governo brasileiro lamenta tragédia das enchentes no Texas

Pessoas foram retiradas de suas casas, das quais oito estavam feridas - Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

O governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, lamentou, neste sábado, 5 , a tragédia causada pelas fortes chuvas no estado do Texas, nos Estados Unidos.

“Ao se solidarizar com as famílias das vítimas, o governo brasileiro expressa suas condolências ao povo e ao governo norte-americanos”, iniciou a pasta em comunicado.

A pasta também informou que não há registros de vítimas brasileiras, mas deu orientação para caso os brasileiros que moram na região precisem de ajuda.

“Em caso de emergência, a comunidade brasileira residente no Texas poderá entrar em contato com o plantão do Consulado-Geral em Houston pelo telefone +1 (281) 384-4966.”

Ainda na nota, o Ministério das Relações Exteriores reforçou o debate sobre o foco nas questões climáticas no mundo.

“O governo do Brasil reafirma que as alterações climáticas intensificam eventos extremos e aumentam a frequência de desastres semelhantes, o que torna ainda mais urgente a necessidade de medidas conjuntas por parte da comunidade internacional”, declarou.

Enchente no Texas

Os serviços de resgate do Texas procuravam neste sábado meninas desaparecidas em enchentes que devastavam o estado americano e que já deixaram até este momento 32 mortos.

As inundações foram causadas por tempestades que começaram na tarde de ontem no centro do estado e prosseguiram durante a noite e a madrugada deste sábado, embora com menor intensidade.

Segundo detalhou a AFP, enchentes repentinas, que acontecem quando o solo não é capaz de absorver chuvas intensas, são relativamente comuns, mas os cientistas destacam que, nos últimos anos, as mudanças climáticas provocadas pelo homem trouxeram eventos climáticos extremos, como inundações, secas e ondas de calor, mais frequentes e intensas.