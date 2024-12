Governo Lula institui programa ‘Inglês para Jovens Líderes Indígenas’

Jovem indígena brasileira, Paiter Bandeira Suruí - Foto: Oliver Scarff/ AFP

O governo Lula instituiu, nesta quinta-feira, 5, o programa "Inglês para Jovens Líderes Indígenas" com o intuito de desenvolver competências de comunicação na língua para participação em fóruns internacionais relacionados à governança ambiental, climática e direitos humanos.



Leia também

>> Empreendedores quilombolas e indígenas exibem produtos na Fenagro

Conforme a portaria publicada no Diário Oficial da União, o objetivo do projeto é fortalecer a participação, a atuação e a incidência de jovens líderes indígenas em eventos globais, como a COP da Mudança Climática, e outros temas de interesse dos povos indígenas no âmbito das relações internacionais.



Leia também

>> Fenagro recebe cursos gratuitos do SENAR

O texto detalha ainda que o programa terá foco no desenvolvimento de competências e habilidades em leitura, escrita, escuta e fala em nível básico, tendo como meta o acompanhamento de negociações internacionais, por meio de aulas ao vivo à distância, com metodologia interativa e levando em consideração a interculturalidade da relação de aprendizagem estabelecida.



Leia também

>> Comunidade Pataxó de Coroa Vermelha ganha computadores

A iniciativa será implementada por meio de parceria com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, como uma das ações componentes do Plano de Ação Comum Brasil-EUA para eliminar a discriminação racial e étnica e promover a igualdade.