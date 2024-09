Governo Lula perde R$ 260 milhões de vacinas para Covid

Ministério da Saúde dispensou obrigatoriedade de troca de imunizantes - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perdeu cerca de R$ 260 milhões em vacinas Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. O imunizante foi comprado pelo Ministério da Saúde em setembro de 2023.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o valor equivale a oito milhões de doses da vacina para a Covid-19. Ainda de acordo com a publicação, desde outubro do ano passado, apenas 260 mil unidades foram utilizadas em todo o Brasil.

Na época da entrega das vacinas, o Ministério da Saúde teria isentado o Butantan da obrigação de substituir os imunizantes com validade inferior ao que estava no contrato de aquisição, por e-mail, sem parecer jurídico anexado no processo, sob alegação de que a compra estava ocorrendo com atraso e com veto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a fabricação de produtos que tivesse apenas autorização emergencial de uso.

A pasta afirma ter comprado as doses para a campanha de vacinação infantil, considerando "a estimativa para completar o esquema vacinal (três doses) de crianças de 3 a 11 anos".

O descarte de troca das doses foi oficializado em 11 de outubro, tendo como argumento "a urgência em receber essas doses que estavam planejadas para utilização nas campanhas de multivacinação a partir de maio e junho de 2023".

Das 70 milhões de doses da vacina prometidas pelo Ministério para 2024, foram compradas apenas 12,5 milhões, fabricadas pela Moderna, entregues em maio.