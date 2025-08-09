Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA TURBINADA

Governo pode arrecadar valor bilionário com cobrança de bets; entenda

Ao todo, 135 casas de apostas esportivas teriam que realizar o pagamento retroativo

Por Redação

09/08/2025 - 21:18 h
Bets podem ter taxação retroativa no Brasil
Bets podem ter taxação retroativa no Brasil -

O governo Lula avalia a possibilidade de cobrar de forma retroativa o lucro casas de apostas esportivas, as chamadas bets. A estimativa, segundo interlocutores ouvidos pelo portal Metrópoles, é que o valor a ser arrecadado com a medida é de R$ 12,6 bilhões.

O assunto está em discussão em um grupo de trabalho composto pela Receita Federal (RF) e pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. De acordo com interlocutores, o valor pode não chegar aos cofres públicos de uma vez, já que é estudado oferecer a possibilidade de parcelar o pagamento.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

PF pede ao STF para investigar senador por ligação com bets
Febraban emite alerta sobre Bets poderem lavar dinheiro ilícito
Bets geraram arrecadação de R$ 2,2 bi com outorgas ao Ministério da Fazenda

Ao todo, 135 bets teriam que realizar o pagamento retroativo. O mercado regulado de apostas de quota fixa foi iniciado em janeiro de 2024, em abril do mesmo ano o governo começou a taxar o setor em 12%.

Procurado, o Ministério da Fazenda confirmou a análise da medida: “Há um grupo de trabalho, composto pela RF e pela SPA, que está analisando o tema. Os resultados subsidiarão a atuação da Receita Federal quanto à eventual cobrança retroativa. Em razão do sigilo que envolve matérias de inteligência fiscal, não é possível fornecer detalhes adicionais”, diz a pasta.

Em março deste ano, o secretário da Receita, Robinson Barreirinhas, avaliou que as bets que atuaram no Brasil antes da regulamentação deveriam pagar os impostos retroativos. De acordo com ele, caso seja provado que as empresas atuavam no país e obtiveram lucro no período, elas devem arcar as taxas ao Fisco.

“Se houve presença material aqui no Brasil e houve lucro, tem que pagar Imposto de Renda; se houve faturamento, tem que pagar PIS-Cofins”, disse. Na ocasião, ele respondeu a um questionamento da senadora Soraya Thronicke (União-MS), durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets no Senado.

Histórico

As apostas esportivas online foram liberadas no país no final do governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), mas não foram regulamentadas durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o que contribuiu para a proliferação de empresas no setor antes da formalização das regras atuais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cobrança das bets governo Lula Ministério da Fazenda receita de R$ 12 bilhões

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bets podem ter taxação retroativa no Brasil
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Bets podem ter taxação retroativa no Brasil
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Bets podem ter taxação retroativa no Brasil
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Bets podem ter taxação retroativa no Brasil
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x