"Grande dia", provoca Nikolas após revogação de norma do Pix

Nikolas Ferreira publicou vídeo sobre mudanças no Pix - Foto: Reprodução

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu em tom de ironia nas redes sociais, nesta quarta-feira, 15, após o governo federal revogar a portaria que previa o monitoramento das transações via Pix.

Nikolas usou a expressão "grande dia", usada por Bolsonaro para comemorar a saída do então deputado federal Jean Wyllys (PT) do Brasil, em 2019. O parlamentar havia publicado no Instagram, na terça, 14, um vídeo em que fala sobre a decisão da Receita Federal. A peça viralizou e atingiu milhões de visualizações em 24 horas.

“15/01 – Grande dia", escreveu Nikolas Ferreira no X, antigo Twitter, logo após a coletiva promovida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e pelo secretário-geral da Receita Federal.