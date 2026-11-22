Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A criação de polícias municipais no Brasil está mais próxima de se tornar realidade. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, aprovada definitivamente pelo Congresso Nacional em 3 de novembro, autoriza as prefeituras a criar suas próprias corporações policiais, inclusive a partir das guardas civis municipais já existentes.

A mudança, no entanto, não será automática. Para transformar uma guarda em polícia municipal, as prefeituras precisarão cumprir exigências financeiras, administrativas e de formação dos agentes. Além disso, a medida ainda depende da entrada em vigor da emenda e de regulamentação.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, o Brasil possui 1.417 municípios com guardas civis em atividade, reunindo aproximadamente 107 mil agentes, segundo levantamento do g1 com dados do Ministério do Trabalho e Emprego.

Quais cidades poderão ter polícia municipal?

Pelo menos dez capitais brasileiras já possuem projetos ou estudos para transformar suas guardas em polícias municipais:

Aracaju

Belém

Belo Horizonte

Campo Grande

Curitiba

Goiânia

Maceió

Palmas

Porto Alegre

São Paulo

Outras cinco capitais, Boa Vista, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa e Recife, aguardam a promulgação da PEC e a definição das regras para avaliar a possibilidade de mudança.

Quais são as exigências para criar uma polícia municipal?

A proposta estabelece quatro requisitos para que uma prefeitura possa criar uma corporação policial:

Capacidade financeira: comprovar que possui arrecadação própria suficiente para manter a polícia municipal, sem depender de repasses estaduais ou federais. Regularidade da guarda: caso já exista uma guarda municipal, ela deverá cumprir as normas do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Formação dos agentes: garantir capacitação de acordo com parâmetros nacionais. Aprovação estadual: obter autorização de um conselho estadual de segurança pública.

A exigência financeira pode ser um dos principais obstáculos. Segundo estimativa do deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA), apenas cerca de 20% dos municípios brasileiros teriam condições de realizar a mudança imediatamente.

O que muda para os guardas municipais?

Na prática, as atribuições dos agentes não devem sofrer grandes alterações.

Isso porque, desde fevereiro de 2025, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) permite que as guardas municipais realizem policiamento ostensivo e comunitário, abordagens e prisões em flagrante, respeitando os limites legais.

Com a transformação, a nova corporação continuará responsável pela proteção do patrimônio público municipal e também pelo policiamento nas cidades.

A investigação de crimes, entretanto, permanecerá sob responsabilidade da Polícia Civil.

Os agentes também precisarão passar por requalificação profissional, incluindo avaliações, capacitação e exames psicológicos.

Policiais municipais poderão usar fuzis?

A PEC não altera automaticamente as regras de armamento das corporações.

Atualmente, algumas guardas municipais já utilizam pistolas, espingardas calibre 12, carabinas e até fuzis.

A escolha dos equipamentos continuará dependendo das necessidades de cada município, da formação dos profissionais e das autorizações previstas na legislação.

Quem vai fiscalizar as novas polícias?

A criação das corporações dependerá da avaliação de conselhos estaduais de segurança pública, responsáveis por analisar as condições financeiras, operacionais e administrativas das prefeituras.

A fiscalização também deverá envolver corregedorias, ouvidorias e o Ministério Público.

O modelo, porém, enfrenta críticas da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que considera a exigência de aprovação estadual um possível obstáculo à autonomia das prefeituras.

Quando a mudança começa a valer?

Apesar da aprovação da PEC pelo Congresso, a criação das polícias municipais ainda depende de etapas legais.

A emenda entrará em vigor após a promulgação, mas será necessária a regulamentação do funcionamento dos conselhos estaduais e a elaboração de uma lei orgânica nacional para estabelecer as regras de organização das novas corporações.

Somente depois do cumprimento dessas exigências, as prefeituras poderão concluir a transformação de suas guardas em polícias municipais.

As cidades que não realizarem a mudança poderão continuar com suas guardas municipais normalmente.