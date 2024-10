Gustavo Carmo agradece indicação e se diz apto para presidir a UPB

Gustavo Carmo, prefeito eleito de Alagoinhas - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

Eleito com 50,09% da preferência do eleitorado, Gustavo Carmo (PSD) falou com expectativa sobre sua futura gestão e também da sua pretensão de disputar a presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB).

Em visita à sede do Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 17, onde foi recebido pelo Diretor de Relações Institucionais do grupo, Luciano Neves, o gestor, que teve o nome lançado em uma reunião com prefeitos eleitos e reeleitos, na noite da terça, 15, falou da felicidade em ter seu nome colocado à disposição.

"Nessa reunião o assunto não estava na pauta, mas surgiu. Foi colocado pelo prefeito Branco Sales, nossa região precisaria colocar um nome à disposição da UPB, que representasse a região, sugeriram meu nome, e todas as falas vieram nessa direção, e depois os prefeitos que não estavam também me ligaram colocando interesse, para que nossa região possa se posicionar através da candidatura do prefeito de Alagoinhas à presidência da UPB", iniciou o prefeito eleito.



Gustavo Carmo disse que, apesar da presidência da UPB não estar no "leque de prioridades", ela está na pauta. Ele se colocou à disposição para contribuir com os municípios da região e ressaltou que colocará o assunto em pauta em uma reunião com o senador Otto Alencar (PSD) na próxima segunda, 21.



"Confesso que isso não está no nosso leque de prioridades neste momento. Temos um compromisso muito claro com a população de Alagoinhas, o nosso desafio é governar bem, é iniciar um novo momento com modernização da máquina, e temos consciência de todos os desafios que a gente vai enfrentar. A UPB está na pauta, mas não é prioridade. Na segunda-feira a gente vai estar com o senador Otto Alencar em audiência, vai colocar essa situação para ele, e vamos aguardar o decorrer dos fatos, mas a gente ficou feliz com a colocação do nosso nome. Se a gente puder contribuir, a gente está aí para isso, mas a prioridade neste momento é governar bem o município de Alagoinhas", pontuou.

Prioridades da gestão

O prefeito eleito com 50,09% destacou ainda que educação, saúde, geração de emprego e assistência social serão priorizadas na sua gestão. Ele ainda revelou que terá um encontro com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida (PSB), a fim de trazer investimentos para a cidade, e afirmou que pretende colocar Alagoinhas no papel de protagonista da região.

"Assistência social, saúde e educação estão acima das prioridades [...] Fora desse tripé, a geração de emprego e renda é o foco principal nosso. A gente entende que Alagoinhas ainda tem muito que se desenvolver, do ponto de vista da atração de novas indústrias, estamos com uma audiência para a semana que vem com o secretário Ângelo Almeida para colocar Alagoinhas no roteiro da atração de fábricas que venham se instalar aqui [...] Além disso, entender que o maior gerador de emprego e renda em Alagoinhas é o comércio de bens e serviços, a gente vai avançar muito desburocratizando as licenças, alvarás, tudo que envolve o dia a dia do comércio, que faz o protagonismo regional", afirmou Carmo, que continuou.

"Alagoinhas precisa assumir esse protagonismo como município maior da região, porque a partir do momento que o município maior, que lidera do ponto de vista do PIB do município, a região sobe e cresce como um todo. A política está aí para isso, para a gente desenvolver e crescer aquilo que a gente representa, e a gente vai crescer com muita força. Alagoinhas, além da água, para além disso temos argila também, cerâmicas instaladas [...] Vamos tratar o meio ambiente como uma pauta prioritária, com muita atenção, Alagoinhas precisa se preocupar mais com a recuperação de suas nascentes, as matas ciliares, e os rios que passam pela cidade, para que a gente também possa ter o meio ambiente cuidado", completou o prefeito eleito.

Gustavo Carmo também disse que a transição de gestão já começará na próxima semana, e afirmou que o plano de criar um consórcio independente com cerca de 30 municípios da região.

"Acabou a eleição, a gente muda o foco agora, a eleição ficou para trás, e a gente vem agora na linha de organizar preliminarmente no processo de transição a estruturação do futuro governo. Na segunda, 7 de outubro, depois da eleição, a gente começou um traçado do que a gente pretende fazer [...] A gente tem dois momentos importantes, tivemos uma reunião com os vereadores eleitos, na busca de um processo de entendimento para o que a gente pretende impor como ritmo de entregas. Tivemos outro momento importante que foi a reunião com os prefeitos eleitos, 18 prefeitos da região, para discutir também na linha da unidade. Ali foi uma ideia nossa, e eu colocando que o dia a dia dos municípios, no ponto de vista de suas dificuldades, são as mesmas [...] A proposta aceita com unanimidade, e os prefeitos que puderam ir, depois também já me ligaram gostando muito da ideia, encampando como ponto de convergência", disse Gustavo Carmo.

"Sexta que vem começa a formação da equipe de transição. A gente quer iniciar os trabalhos até a quarta-feira da semana que vem. A gente pretende aprovar a reforma administrativa ainda este ano. O ambiente da cidade é muito propício a um jeito novo e diferente de fazer as coisas na cidade", finalizou.