Gusttavo Lima aparece ao lado de caciques políticos em Nova York

O cantor Gusttavo Limaapareceu ao lado de políticos em um restaurante de Nova York, após recuar da decisão de concorrer à presidência da República, Lula (PT). Na ocasião, ele esteve ao lado dos presidentes do União Brasil, PP e da Câmara dos Deputados, Antônio Rueda, Ciro Nogueira e Hugo Motta (Republicanos-PB), respectivamente.

Ao ser especulado para a carreira política, o artista chegou a ser cogitado para se filiar ao União Brasil, e, posteriormente, ao PP. As duas siglas oficializaram uma federação partidária na última semana.

O registro foi publicado no último sábado, 10, nas redes sociais do presidente do PP, Ciro Nogueira, que marcou os colegas na postagem. Neste mesmo dia, os políticos, exceto Motta e Gusttavo Lima, também se encontraram com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Nos Estados Unidos, o presidente da Câmara participará do evento 'Fórum Veja Brazil Insights'.

Rueda e Ciro Nogueira, ambos nos EUA, estarão juntos também à frente da federação entre os partidos PP e União Brasil. Os dois são próximos do bolsonarismo e tentam construir com o ex-presidente um acordo para 2026.

Desistência da Presidência da República

Dois meses após declarar que se candidataria à presidência da República, Gusttavo Lima, desistiu de concorrer ao cargo nas eleições de 2026. O cantor disse que agora vai focar na carreira internacional e na criação do Instituto Gusttavo Lima para realizar ações sociais. A informação é do Portal Metrópoles.

O artista contou que a desaprovação da família foi o principal ponto que pesou na decisão. “Eu fiquei impressionado com a boa receptividade do Brasil, mas muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito”, disse o cantor.

Ele ainda acrescentou sobre a crescente polarização na eleição do próximo ano. “As eleições de 2026 ainda serão muito polarizadas. Você tem que sentar para negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do Brasil, mas de partidos e de pessoas. Não tenho estômago. Meu negócio é trabalhar e ajudar as pessoas”, explicou.