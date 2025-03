Haddad desconversa sobre reforma ministerial: "Não fui perguntado"

Ministro da Fazenda fala sobre possível reforma - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), desconversou, nesta terça-feira, 25, sobre as especulações acerca de mudanças na Esplanada dos Ministério do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Presente em um evento da BTG Pactual, Haddad afirmou que nunca conversou com Lula sobre o assunto, nem foi consultado pelo presidente ou colegas de governo.

“Nunca conversei com o presidente nem com nenhum colega de ministério sobre reforma ministerial, e nem fui perguntado pelo presidente sobre o que eu achava de uma reforma ministerial", afirmou o ministro da Fazenda.

Haddad ainda comentou sobre as críticas recentes feitas por ministros do trabalho feito pelo Ministério da Fazenda, e minimizou o assunto.

“É normal o tipo de debate que eu enfrento dentro do governo […] Vai haver quem pense de um jeito ou de outro, mas eu acredito que se nós compararmos com dois anos atrás, vejo muito mais convergência hoje do que divergência em relação a quem está sentado na mesa junto ao presidente”, pontuou.