Cotado como substituto de Lula, Haddad descarta candidatura em 2026

Constantemente especulado como potencial concorrente na disputa presidencial do ano que vem, caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decida não tentar renovar seu mandato no Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), descartou se candidatar a qualquer cargo nas eleições de 2026.

Haddad participou da abertura da CEO Conference Brasil 2025, evento promovido pelo BTG Pactual, em São Paulo. O chefe da equipe econômica, em um discurso com forte viés político, disse que a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de 2022, garantiu a manutenção da democracia no Brasil.

“Graças a Deus, a democracia foi salva. Isso garante a cada um de nós a liberdade de fazer o que quiser com o voto em 2026”, disse Haddad, que rebateu as críticas de parte do mercado financeiro ao governo Lula.

“É fácil para alguns analistas, às vezes, jogar pedra agora. Falo isso como brasileiro que não é candidato a nada no ano que vem”, prosseguiu Haddad.