Lula reclama de vazamentos sobre mudanças na Esplanada

Lula fará mudanças na Esplanada dos Ministérios - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mostrado insatisfação com o vazamento recente de possíveis trocas dentro da Esplanada dos Ministérios, em meio às especulações de uma possível saída de Nísia Trindade, atual ministra da Saúde.

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, Lula teria dito a aliados que os ministros que estão sob risco de demissão não podem saber das substituições pelos veículos de imprensa. Além do Ministério da Saúde, outras pastas devem passar por mudanças, como a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) e a Secretaria-Geral da Presidência, hoje ocupadas por Alexandre Padilha (PT) e Márcio Macêdo (PT).

Para a SRI, de Padilha, cotado para assumir o Ministério da Saúde, duas opções são ventiladas. O primeiro nome é o do deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB). O baiano Antonio Brito (PSD), que chegou a figurar na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, também tem sido especulado.