Haddad vista Lula em São Paulo e revela pedido do presidente; veja

Ministro e presidente estiveram juntos nesta segunda-feira, 16 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), esteve em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 16, para se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ainda se recupera de procedimentos cirúrgicos realizados na região do cérebro. Durante o encontro, o chefe do Planalto fez pedidos ao titular da Economia sobre os projetos pautados para o fim de 2024.

Uma das prioridades é o projeto que prevê uma série de cortes orçamentais, anunciado pelo próprio ministro no último mês. Segundo Haddad, Lula pediu que ele tente evitar uma "desidratação" fiscal.

"Nós temos aí um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Nós estamos muito convencidos de que vamos continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos", afirmou Haddad.

"Discutimos com ele alguns detalhes [da reforma tributária] que preocupavam mais, a questão da arma, expus para ele todos os detalhes que foram alterados", explicou o ministro da Fazenda.