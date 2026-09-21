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ELEIÇÕES 2026

Helicóptero de Jerônimo foi fretado por R$ 207,5 mil de empresa

Reportagem da Folha induz leitor ao erro ao associar aeronave a empresário do Banco Master

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Helicóptero de Jerônimo foi fretado por R$ 207,5 mil de empresa
Foto: Reprodução
Eleições 2026

A Folha de S.Paulo publicou uma reportagem que afirma que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, usou durante um compromisso de campanha um helicóptero vinculado ao empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, do extinto Banco Master.

Os documentos da contratação, porém, não comprovam que ele tenha cedido, pago ou disponibilizado a aeronave para a campanha.

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Imagem ilustrativa da imagem Helicóptero de Jerônimo foi fretado por R$ 207,5 mil de empresa
Foto: Divulgação

O helicóptero foi fretado da RG8 Táxi Aéreo por R$ 207,5 mil, valor declarado pela campanha à Justiça Eleitoral.

A documentação foi apresentada à equipe da Folha antes da publicação e mostra que a RG8 é a proprietária da aeronave e responsável pelo serviço.

O próprio empresário citado pelo jornal também negou ter participado da contratação ou custeado o uso do helicóptero.

Mesmo diante dessas informações, o título da publicação associou a aeronave ao empresário. Essa associação, porém, não é sustentada pelos documentos apresentados na própria apuração.

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Bahia caso master eleições 2026 helicóptero Jerônimo Rodrigues

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