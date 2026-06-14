Homem é preso suspeito de matar ex-companheira com barra de ferro

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Um homem de 50 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo, 14, no bairro Benito Gama, em Livramento de Nossa Senhora, suspeito do feminicídio da ex-companheira, Luciana de Jesus Santos, de 27 anos.

A vítima não resistiu aos ferimentos causados por golpes de barra de ferro e morreu pela manhã.

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A prisão ocorreu após investigadores da Delegacia Territorial (DT) desconfiarem de um homem que observava o trabalho policial à distância.

Contradição

Ao notarem manchas de sangue perto da orelha, os agentes o abordaram. O suspeito deu explicações contraditórias e, diante dos indícios, foi detido. Logo depois, os policiais confirmaram que se tratava do ex-companheiro de Luciana.

A barra de ferro usada no crime foi apreendida e enviada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O homem segue custodiado na delegacia local, à disposição da JuJustiça.