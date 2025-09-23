Menu
HOME > POLÍTICA
FOGO AMIGO

Hugo Motta é alvo de crítica na Alba: 'Grande palhaçada'

Deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos) detonou comportamento do presidente da Câmara por atuação na Casa

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/09/2025 - 16:44 h | Atualizada em 23/09/2025 - 17:45
Deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos)
Deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos) -

O deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos) criticou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) por, segundo ele, estar atuando como Judas, em Brasília, após designar, como relator do PL da Anistia, o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Para ele, a capital federal está "vivendo uma grande palhaçada" e que ela tem nome.

O nome dessa palhaçada tem nome: é o presidente Hugo Mota
Samuel Júnior - Deputado estadual (Republicanos)

"O nome dessa palhaçada tem nome: é o presidente Hugo Mota, que infelizmente é do mesmo partido que eu faço parte, o Republicanos. Ele, na verdade, está com o mesmo comportamento de Judas. Judas se assentou à mesa, traiu Jesus, mas Judas lá na frente teve coragem de se enforcar. Hugo Mota não está tendo essa mesma coragem. Porque o Hugo Mota sentou com a oposição, fez o acordo que votaria a anistia, aí votaram a urgência semana passada, e, agora, entrega para ser o relator, o Paulinho da Força", iniciou o parlamentar republicano.

"Quem é que não conhece no Brasil o Paulinho da Força, que sempre foi envolvido em esquema de corrupção? Sempre esteve envolvido em várias coisas erradas [...] Eu me lembro que quando nós pegamos uma corrida de Uber, a gente solicita o destino e depois que a gente desce no nosso destino, nem nunca mais a gente vê aquele motorista. É o mesmo comportamento que o atual presidente está tendo. Lá atrás, ele teve a coragem de sentar com a oposição, fazer o acordo que votaria a anistia, mas agora ele descartou como a gente descarta o Uber", completou.

Samuel Júnior ainda rebateu uma fala de Hugo Mota que, em um evento com empresários em São Paulo, na segunda-feira, 22, afirmou que seria momento de tirar da frente "todas essas pautas tóxicas" — ao se referir a PEC da Blindagem e a PL da Anistia — para apreciar projetos que, de fato, são relevantes para a sociedade brasileira.

Pauta tóxica é um presidente de um poder não ter palavra
Samuel Júnior - Deputado estadual (Republicanos)

"O que nós estamos vivendo, que Vossa Excelência falou ontem, que é pauta tóxica [...] pauta tóxica é um presidente de um poder não ter palavra. O que Hugo Motta está fazendo com a Câmara dos Deputados, com 513 parlamentares, é vivendo de joelho para o sistema do STF, é vivendo de joelho para o sistema do Executivo. Esse é o presidente que nós temos lá", finalizou.

