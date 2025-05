INSS: mais de 1 milhão de beneficiários solicitaram reembolso

FRAUDE DO INSS

Meu INSS - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

Mais de 1,3 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já solicitaram o reembolso dos valores descontados devido às fraudes escancaradas pela Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU).

A maior parte dos acessos foram registrados por meio do aplicativo “Meu INSS”, na tarde desta sexta-feira, 16, às 17h. Apenas 7,6% dos beneficiários usaram a Central 135 para realizar a consulta, de acordo com o portal Metrópoles.

De acordo com o INSS, mais de 5,9 milhões de aposentados e pensionistas já acessaram o recurso de consultar os descontos pelo aplicativo Meu INSS.

Quarenta e uma entidades já foram alvo de contestação. Elas terão até 15 dias úteis para apresentar a comprovação dos descontos não reconhecidos pelos aposentados e pensionistas ou realizar o pagamento do valor devido, corrigido pela inflação.

Reembolso

De acordo com o INSS, a partir desta quarta-feira, 14, será possível saber o nome da entidade à qual o aposentado ou pensionista que teve desconto está vinculado, por meio do serviço “Consultar Descontos de Entidades Associativas”, disponível no aplicativo.

Nesse momento, o beneficiário deverá informar se autorizou ou não os descontos registrados. Caso não tenha autorizado, ele poderá solicitar a devolução dos valores pelo próprio aplicativo, pelo site do Meu INSS ou pelo telefone 135.

“Em breve, será informado o passo a passo para auxiliar a solicitar o benefício pelo Meu INSS e telefone 135”, informou a instituição.

Fraude do INSS

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal, investiga um suposto esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União (CGU) cumpriram 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão.

As investigações da PF identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo INSS.

O rombo nas contas dos aposentados e pensionistas chegou a R$ 6,3 bilhões, no período entre 2019 e 2024.