Internado, Bolsonaro segue sem previsão de alta; veja estado de saúde | A TARDE

Internado no Vila Nova Star, em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que passa por um tratamento de erisipela e dores abdominais, segue sem previsão de alta. O hospital divulgou um novo boletim com o estado de saúde do militar, nesta quinta-feira, 9.

Bolsonaro tem quadro de saúde estável, com boa resposta ao tratamento. Ele tem sido submetido a antibióticos para prevenção de uma possível trombose venosa.

O ex-presidente está internado desde a última semana, quando procurou o Hospital Santa Júlia, em Manaus. Na segunda, 6, Bolsonaro foi transferido para São Paulo.

