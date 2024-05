Presidente do TJ-BA assume governadoria no próximo sábado: "Honra" | A TARDE

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, foi confirmada na tarde desta quinta-feira, 9, como governadora interina, conforme antecipado pelo Portal A TARDE. A chefe da Corte baiana assume a cadeira do Executivo a partir do próximo sábado, 11.

A posse da magistrada acontece em um ato solene no Centro de Operações e Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), às 9h.



Leia também

>> Entenda por que a presidente do TJ-BA pode virar governadora da Bahia

>> Presidente do TJ-BA detalha uso de IA nos processos e avalia concurso

>> Presidente do TJ-BA visita Grupo A TARDE e destaca diretrizes

O nome da desembargadora foi consagrado à função devido a uma viagem do governador Jerônimo Rodrigues (PT) à Europa, onde passará 10 dias. Naturalmente, a transmissão de cargo passaria para o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que não pode ser alçado em razão da sua pré-candidatura à prefeitura de Salvador.

Com o nome do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Adolfo Menezes (PSD), vetado para ocupar o cargo, a função passa a ser assumida de forma automática à chefe da Corte baiana.

O pessedista foi orientado por advogados a não assumir o governo da Bahia, já que sua esposa, Denise Menezes (PSD), é pré-candidata a prefeita de Campo Formoso e poderia ficar inelegível com a ascensão do marido.

A presidente do TJ-BA revela que foi surpreendida com a notícia e destaca a importância de assumir o Executivo baiano durante a ausência de Jerônimo Rodrigues (PT).

“Eu recebi essa notícia com muita surpresa, primeiro; segundo, com muita responsabilidade; e terceiro, com muita honra. A responsabilidade é muito grande de estar exercendo uma função no Executivo, ainda que interinamente. É uma honra porque é o Poder Judiciário que estará ali representado na minha pessoa. Como mulher, eu acho que é um estímulo, para que todas possam enxergar que podem chegar a um lugar de destaque na sociedade", disse a desembargadora.

"A mensagem que eu posso passar, e agora ainda mais no cargo de governadora, é que todas as mulheres podem, também, traçar esse mesmo caminho. Tem que ter força de vontade, empenho, mas a gente pode chegar lá, sim”, acrescentou.

Veja







Relembre

A primeira mulher a assumir a governo da Bahia foi a desembargadora Silvia Zarif, em 2008. A magistrada, que ocupava a presidência do TJ-BA, ocupou a cadeira quando o então governador do estado, Jaques Wagner (PT), realizou uma viagem aos Estados Unidos da América.



Na época, o então vice-governador Edmundo Pereira (MDB) e o então presidente da Alba, Marcelo Nilo (hoje no Republicanos), também estavam impedidos de assumir o governo.

Publicações relacionadas