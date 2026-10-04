ALBA
Ivana Bastos é a deputada mais votada na Bahia; conheça os deputados estaduais eleitos
Ivana Bastos foi reeleita com 203.001 votos
Os eleitores baianos foram às urnas na tarde deste domingo, 4, e elegeram 63 deputados estaduais para compor a nova legislatura da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a partir de fevereiro de 2027.
Os candidatos mais votados neste ano foram: Ivana Bastos (PSD), que estava à frente da Presidência da Alba, com 203.001 votos, seguido por Diego Castro (PL), com 160.117, e Rowenna (PT), com 135.928. Os dados foram disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Veja a lista completa dos deputados eleitos na Bahia
- Ivana Bastos (PSD):
- Diego Castro (PL):
- Rowenna (PT):
- Dr. Thiago Gilleno (Republicanos):
- Denise Menezes (PSD):
- Elinaldo (União):
- Rosemberg (PT):
- Alex Piatã (PSD):
- Pedro Tavares (União Brasil):
- Rogério Andrade (MDB):
- Sandro Régis (União Brasil):
- Luciano Pinheiro (PDT):
- Osni (PT):
- Cinthya Marabá (PL):
- Angelo Almeida (PSB):
- Samuel Júnior (PL):
- Andrea Castro (PSD):
- Vilma Reis (PT):
- Tancredo Isidório (Avante):
- Marcinho Oliveira (PDT):
- Léo de Neco (Avante):
- Igor (PL):
- Niltinho (PSD):
- Júlio Pinheiro (PT):
- Jânio Natal Júnior (PL):
- Juvenilson Passos:
- Hassan de Zé Cocá (PP):
- Ricardo Rodrigues (PSD):
- Júnior Muniz (PT):
- Bobô (PCdoB):
- Kleber Rosa (PSOL)
- Jordávio Ramos
- Fabrício Falcão (PCdoB)
- Tagner (PT)
- Roberto Carlos (PV)
- Eduardo Salles (PV)
- Robinson Almeida (PT)
- Fátima Nunes (PT)
- Marquinho Viana (PV)
- Zó do Sertão (PCdoB)
- Neusa Cadore (PT)
- Euclides Fernandes (PT)
- Vitor Azevedo (Avante)
- Silva Neto (Avante)
- João de Furão (Avante)
- Jurailton Santos (Avante)
- José de Arimateia (Republicanos)
- Neto Coelho (PDT)
- Josafá Marinho (PDT)
- Cláudia Oliveira (PSD)
- Ludmilla Fiscina (PSD)
- Carlinhos Sobral (MDB)
- Paulo Câmara (PL)
- Soldado Prisco (PL)
- Penalva (PP)
- Luciano Simões (União Brasil)
Dr. Pitágoras (PP)
Tiago Correia (PSDB)
Como fica a composição da ALBA
A composição apontada pela apuração reúne 63 cadeiras, distribuídas entre partidos e federações. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, aparece com a maior bancada, com 20 deputados.
Na sequência estão o PSD, com nove cadeiras; a Federação União Progressista (União Brasil/PP), com oito; e o PL, com sete.
O Avante e o PDT aparecem com cinco cadeiras cada. O Republicanos terá quatro representantes, enquanto MDB terá dois. As federações PSDB/Cidadania e PSOL/Rede terão dois e um deputado, respectivamente.
*Em atualização