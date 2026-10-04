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ALBA

Ivana Bastos é a deputada mais votada na Bahia; conheça os deputados estaduais eleitos

Ivana Bastos foi reeleita com 203.001 votos

Gabriela Araújo
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| Atualizada em
Ivana Bastos (PSD) retorna à Casa com novo recorde de votos
Ivana Bastos (PSD) retorna à Casa com novo recorde de votos - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE
Eleições 2026

Os eleitores baianos foram às urnas na tarde deste domingo, 4, e elegeram 63 deputados estaduais para compor a nova legislatura da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a partir de fevereiro de 2027.

Os candidatos mais votados neste ano foram: Ivana Bastos (PSD), que estava à frente da Presidência da Alba, com 203.001 votos, seguido por Diego Castro (PL), com 160.117, e Rowenna (PT), com 135.928. Os dados foram disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)
Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Veja a lista completa dos deputados eleitos na Bahia

  • Ivana Bastos (PSD):
  • Diego Castro (PL):
  • Rowenna (PT):
  • Dr. Thiago Gilleno (Republicanos):
  • Denise Menezes (PSD):
  • Elinaldo (União):
  • Rosemberg (PT):
  • Alex Piatã (PSD):
  • Pedro Tavares (União Brasil):
  • Rogério Andrade (MDB):
  • Sandro Régis (União Brasil):
  • Luciano Pinheiro (PDT):
  • Osni (PT):
  • Cinthya Marabá (PL):
  • Angelo Almeida (PSB):
  • Samuel Júnior (PL):
  • Andrea Castro (PSD):
  • Vilma Reis (PT):
  • Tancredo Isidório (Avante):
  • Marcinho Oliveira (PDT):
  • Léo de Neco (Avante):
  • Igor (PL):
  • Niltinho (PSD):
  • Júlio Pinheiro (PT):
  • Jânio Natal Júnior (PL):
  • Juvenilson Passos:
  • Hassan de Zé Cocá (PP):
  • Ricardo Rodrigues (PSD):
  • Júnior Muniz (PT):
  • Bobô (PCdoB):
  • Kleber Rosa (PSOL)
  • Jordávio Ramos
  • Fabrício Falcão (PCdoB)
  • Tagner (PT)
  • Roberto Carlos (PV)
  • Eduardo Salles (PV)
  • Robinson Almeida (PT)
  • Fátima Nunes (PT)
  • Marquinho Viana (PV)
  • Zó do Sertão (PCdoB)
  • Neusa Cadore (PT)
  • Euclides Fernandes (PT)
  • Vitor Azevedo (Avante)
  • Silva Neto (Avante)
  • João de Furão (Avante)
  • Jurailton Santos (Avante)
  • José de Arimateia (Republicanos)
  • Neto Coelho (PDT)
  • Josafá Marinho (PDT)
  • Cláudia Oliveira (PSD)
  • Ludmilla Fiscina (PSD)
  • Carlinhos Sobral (MDB)
  • Paulo Câmara (PL)
  • Soldado Prisco (PL)
  • Penalva (PP)
  • Luciano Simões (União Brasil)

  • Dr. Pitágoras (PP)

  • Tiago Correia (PSDB)

Como fica a composição da ALBA

A composição apontada pela apuração reúne 63 cadeiras, distribuídas entre partidos e federações. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, aparece com a maior bancada, com 20 deputados.

Na sequência estão o PSD, com nove cadeiras; a Federação União Progressista (União Brasil/PP), com oito; e o PL, com sete.

O Avante e o PDT aparecem com cinco cadeiras cada. O Republicanos terá quatro representantes, enquanto MDB terá dois. As federações PSDB/Cidadania e PSOL/Rede terão dois e um deputado, respectivamente.

*Em atualização

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Alba eleições na Bahia

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