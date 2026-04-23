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Ivana Bastos faz balanço da ALBA no A TARDE Cast

Em entrevista nesta quinta-feira, 23, presidente da ALBA destaca produtividade das comissões temáticas

Rodrigo Tardio
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Ivana Bastos, presidente da ALBA
Ivana Bastos, presidente da ALBA -

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), deputada Ivana Bastos, é a entrevistada desta quinta-feira, 23, no A TARDE Cast, podcast do Grupo A TARDE. No encontro, a parlamentar detalha as ações que marcaram o início do ano legislativo de 2026, com ênfase no trabalho das comissões temáticas da Casa, que ampliaram o diálogo entre o setor produtivo, o governo e a sociedade civil.

A legisladora, recentemente em nota à imprensa, adiantou que temas como economia, infraestrutura, turismo e educação dominaram as audiências públicas recentes.

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"São temas de suma importância para o estado, com espaço aberto para a população baiana e para o empresariado, seja de forma direta ou por intermédio de entidades da sociedade civil", afirmou.

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Fomento à Agricultura

Um dos pontos da entrevista vai ser o balanço das discussões na Comissão de Agricultura e Política Rural. Ivana Bastos destacou o programa Cacau+, do Governo do Estado, que projeta elevar a produtividade média de 16 para 80 arrobas por hectare através de assistência técnica.

A crise da citricultura também pautou os trabalhos conjuntos das comissões de Agricultura e de Infraestrutura. Entre as soluções propostas no Parlamento, destacam-se a atração de indústrias de transformação para o interior baiano e a inclusão da laranja na merenda escolar, visando fortalecer o escoamento da produção local.

Indicadores da Educação

A deputada também rememorou a participação da então secretária estadual de Educação, Rowenna Brito, em audiência na Comissão de Educação e Cultura.

O debate trouxe a público indicadores sobre o índice de crianças alfabetizadas na idade certa na Bahia, reforçando o papel das comissões como ferramentas de transparência e acompanhamento de metas governamentais.

Possibilidade na chapa governista

Ivana Bastos foi cogitada para integrar a majoritária de Jerônimo Rodrigues. A avaliação do grupo governista foi a de que ter uma mulher daria uma vantagem a mais para Jerônimo na disputa que promete ser acirrada. Outro motivo foi mais óbvio, afinal das contas, Ivana tem o que todo político deseja: votos.

O mandato atual da deputada Ivana é marcado por marcos que redefiniram o papel da mulher no Legislativo baiano:

A mais votada da Bahia: Com 118 mil votos em 2022, ela alcançou o posto de deputada estadual mais votada entre os 63 eleitos — um feito inédito para uma mulher na história do estado.

Quebra de Jejum de 190 anos: Tornou-se a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), rompendo um ciclo de quase dois séculos de hegemonia masculina no comando da Casa.

Para além disso, ela é uma das figuras mais próximas de Otto, que se sentiria representado na chapa. Com a negativa, o cenário foi a manutenção de Geraldo Júnior na vice, para alegria dos irmãos Vieira Lima e desgosto da cúpula petista.

De acordo com relatos, ela nunca sequer cogitou a hipótese de ser vice. O que se diz é que Ivana tem como prioridade se reeleger como presidente da Alba e deixar o legado na Casa, abrindo caminho para outras mulheres.

Apesar de ter causado a frustração dos líderes progressistas, Ivana é vista como um quadro importante, com amplo potencial de crescimento dentro do grupo.

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Tags:

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