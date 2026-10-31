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HOME > POLÍTICA

"UMA MERDA"

Janones critica vaidades na esquerda sobre vitória de Lula

Declaração foi dada neste sábado, 31

Edvaldo Sales
Por
Deputado federal André Janones (Rede-MG)
Deputado federal André Janones (Rede-MG) - Foto: Renato Araújo | Câmara dos Deputados
Eleições 2026

O deputado federal André Janones (Rede-MG) criticou o debate na esquerda sobre quem teria sido mais importante para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração aconteceu neste sábado, 31.

A vaidade é uma merda mesmo”, disparou o responsável pela mobilização do canal de WhatsApp ‘Exército do Lula’.

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Janones criticou, em uma publicação feito no X (antigo Twitter), que em um cenário em que a extrema direita ocupa maioria no Congresso Nacional, a esquerda está discutindo quem foi mais importante para a vitória de Lula diante do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no último domingo, 24.

“Tem gente que parece não ter a MÍNIMA noção do que tá em jogo no país! Não atoa a gente viu o maior líder da história desse país e um dos maiores da política MUNDIAL, ter que contar votos pra ganhar de um desqualificado como aquele”, finalizou Janones.

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