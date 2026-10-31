Janones critica vaidades na esquerda sobre vitória de Lula

O deputado federal André Janones (Rede-MG) criticou o debate na esquerda sobre quem teria sido mais importante para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração aconteceu neste sábado, 31.

“A vaidade é uma merda mesmo”, disparou o responsável pela mobilização do canal de WhatsApp ‘Exército do Lula’.

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A extrema direita viva, com uma maioria esmagadora no congresso , e nosso campo tá aqui discutindo quem foi mais importante pra vitória do Lula, quem foi mais decisivo e etc! Pqp! A vaidade é uma merda mesmo! Tem gente que parece não ter a MÍNIMA noção do que tá em jogo no país! Não atoa a gente viu o maior líder da história desse país e um dos maiores da política MUNDIAL, ter que contar votos pra ganhar de um desqualificado como aquele! — André Janones (@AndreJanonesMG) October 31, 2026

Janones criticou, em uma publicação feito no X (antigo Twitter), que em um cenário em que a extrema direita ocupa maioria no Congresso Nacional, a esquerda está discutindo quem foi mais importante para a vitória de Lula diante do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no último domingo, 24.

“Tem gente que parece não ter a MÍNIMA noção do que tá em jogo no país! Não atoa a gente viu o maior líder da história desse país e um dos maiores da política MUNDIAL, ter que contar votos pra ganhar de um desqualificado como aquele”, finalizou Janones.