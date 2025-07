Janones tem mandato suspenso após embate com Nikolas Ferreira

Deputado federal André Janones (Avante-MG) - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu suspender o mandato do deputado André Janones (Avante-MG) pelo período de três meses. A decisão foi referendada por 15 votos a 3 no colegiado.

A suspensão temporária acontece após uma discussão entre o parlamentar e o colega Nikolas Ferreira (PL-MG), durante pronunciamento do bolsonarista na tribuna da Casa no dia 9 de julho.

Na ocasião, Nikolas defendia o presidente americano Donald Trump, e foi chamado de "Nicole e cadelinha" por Janones. O parlamentar, contudo, diz ter sido ofendido "gravemente” pelo colega.

Janones, por sua vez, disse que se referia a um episódio de março de 2023, quando Nikolas usou uma peruca, fez um discurso transfóbico e disse que tinha “lugar de fala”por se sentir uma mulher.

A decisão do colegiado ainda será analisada oficialmente em plenário, deste modo, o caso ainda será aberto.

O que diz Janones?

Após a decisão do Conselho, o deputado federal usou as redes sociais para mobilizar seus apoiadores contra a decisão. O parlamentar ainda diz ter sido agredido pelo colega durante a sessão, que culminou na suspensão do seu mandato.

“Acabo de ser suspenso da Câmara dos Deputados. Fui agredido com socos, chutes, xingamentos e ainda por cima punido por 3 meses. Eles alegam que ofendi o deputado Nikolas Ferreira, mas nem sequer colocaram no relatório as supostas ofensas”, escreveu o parlamentar.

🚨URGENTE! Acabo de ser SUSPENSO da Câmara dos Deputados. Fui agredido com socos, chutes, xingamentos e ainda por cima punido por 3 meses 👍🏻



Eles alegam que ofendi o Deputado Nikolas Ferreira, mas nem sequer colocaram no relatório as supostas ofensas…



COMPARTILHEM! Ainda da… pic.twitter.com/jtBiELt06Q — André Janones (@AndreJanonesMG) July 15, 2025

O que diz Nikolas Ferreira?

Já o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) publicou um vídeo comemorando a decisão, mas reforçou que a medida ainda depende do aval dos demais deputados.

”90 dias sem Janones na câmara. Em breve, fora definitivamente”, escreveu Nikolas, seguido por uma gravação de um homem sendo socorrido pela SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).