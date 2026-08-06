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Jantar entre Lula, Alcolumbre e Moraes sela freio ao fim da escala 6x1

Discussões sobre o projeto de lei só devem avançar depois das eleições

Ane Catarine
Por
Lula e Davi Alcolumbre
Lula e Davi Alcolumbre - Foto: Sergio Lima/AFP
Eleições 2026

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 deve ficar fora da pauta do Congresso até o fim das eleições de outubro.

Esse foi o entendimento predominante durante um jantar realizado na noite de terça-feira, 4, que reuniu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

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Segundo informações do jornal O Globo, Lula aproveitou o encontro para tratar com Alcolumbre sobre a proposta, considerada uma das principais bandeiras eleitorais do governo. A tentativa, porém, não avançou.

Segundo interlocutores, o assunto foi tratado apenas de forma breve durante o jantar. A avaliação predominante foi de que, por ter grande impacto político e econômico, o projeto não deve avançar durante o período eleitoral.

A discussão sobre o fim da escala 6x1 vem sendo acompanhada pelo governo e pelo Congresso, mas enfrenta resistência de setores empresariais.

A PEC está parada no Senado desde o dia 28 de maio de 2026, logo após ser aprovada pela Câmara dos Deputados.

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Reaproximação

O jantar também marcou uma reaproximação entre Lula e Alcolumbre, que estavam sem conversar havia cerca de três meses, desde que o Senado rejeitou a indicação do então advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo.

O encontro, realizado na casa do ministro Alexandre de Moraes, também foi intermediado pelo ministro Cristiano Zanin.

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Alexandre de Moraes Davi Alcolumbre escala 6x1 jornada de trabalho Lula

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