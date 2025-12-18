Jerônimo anuncia ponto facultativo e folgão de final de ano na Bahia

Governador Jerônimo Rodrigues (PT). - Foto: GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, nesta quinta-feira, 18, nas suas redes sociais, que vai assinar um decreto autorizando o recesso nas datas comemorativas de final de ano na Bahia.

O decreto assinado pelo governador e que será publicado na edição desta sexta-feira, 19, do Diário Oficial do Estado, trará como ponto facultativo os dias 24 e 26 de dezembro, em razão do Natal, e as datas de 31 de dezembro e 2 de janeiro, relativas ao Ano-Novo. Dessa forma, serão cinco dias de folga nos dois períodos festivos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que o benefício será válido somente para funcionários públicos do estado. Para o setor privado, o folgão depende de decisão das empresas.

Jerônimo também confirmou que a segunda parcela do 13º salário dos servidores será pago amanhã. Veja o anúncio: