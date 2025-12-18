BOA NOTÍCIA
Jerônimo anuncia ponto facultativo e folgão de final de ano na Bahia
Governador também confirmou que a segunda parcela do 13º salário dos servidores será paga nesta sexta-feira, 19
Por Anderson Ramos
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, nesta quinta-feira, 18, nas suas redes sociais, que vai assinar um decreto autorizando o recesso nas datas comemorativas de final de ano na Bahia.
Leia Também:
O decreto assinado pelo governador e que será publicado na edição desta sexta-feira, 19, do Diário Oficial do Estado, trará como ponto facultativo os dias 24 e 26 de dezembro, em razão do Natal, e as datas de 31 de dezembro e 2 de janeiro, relativas ao Ano-Novo. Dessa forma, serão cinco dias de folga nos dois períodos festivos.
Vale lembrar que o benefício será válido somente para funcionários públicos do estado. Para o setor privado, o folgão depende de decisão das empresas.
Jerônimo também confirmou que a segunda parcela do 13º salário dos servidores será pago amanhã. Veja o anúncio:
Boa notícia para fechar o ano com tranquilidade.— Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) December 18, 2025
Anunciamos o recesso de fim de ano e o pagamento do 13º, garantindo organização e planejamento aos servidores. Seguimos trabalhando com responsabilidade e diálogo. pic.twitter.com/x4jzE2LT0I
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes