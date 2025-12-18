Menu
HOME > SALVADOR
RECONHECIMENTO

Praça famosa do Pelourinho agora leva nome de criador do samba-reggae

Governador Jerônimo (PT) oficializou a mudança da nomenclatura nesta quinta-feira

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

18/12/2025 - 9:36 h | Atualizada em 18/12/2025 - 10:18
Antiga Praça das Artes, nova praça Mestre Neguinho do Samba
O coração do Centro Histórico de Salvador, a famosa Praça das Artes, Cultura e Memória, localizada no Pelourinho, agora carrega oficialmente o legado do criador do samba-reggae, Mestre Neguinho do Samba.

Isso porque o governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou a mudança da nomenclatura do espaço que passou a homenagear o pai do samba-reggae a partir desta quinta-feira, 18.

A troca ocorre após a aprovação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), de autoria do próprio petista, e agora, foi oficializada pelo Executivo, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje.

Quem foi Mestre Neguinho do Samba?

Antônio Luís Alves de Souza, Neguinho do Samba, é reconhecido internacionalmente como o "pai do Samba-Reggae".

Nascido em 21 de junho de 1955, Neguinho do Samba foi fundador da banda feminina Didáe maestro por anos do bloco Olodum, ele foi o responsável por fundir o samba brasileiro com os ritmos caribenhos e o reggae, criando a batida que se tornou o símbolo da resistência baiana e do Carnaval de Salvador.

Sua influência transcendeu fronteiras, colaborando com artistas como Michael Jackson, na gravação de "They Don’t Care About Us" no próprio Pelourinho, e Paul Simon.

Pelourinho: A histórica mudança da Praça das Artes

A escolha da Praça das Artes para receber o nome do mestre não é por acaso. Isso porque o local é um dos principais pontos de manifestações culturais do Centro Histórico. A mudança segue os seguintes parâmetros:

  • Reconhecimento: A valorização de figuras negras que construíram a identidade cultural da capital.
  • Preservação da memória: Manutenção do legado de Neguinho do Samba e sua o reconhecimento da sua importante contribuição para a música.

x