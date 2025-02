O Kanalha faz show com Pabllo Vittar na Praça das Artes nesta quarta

O Kanalha e Pabllo Vittar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

‘O Molho do Maridão’, comandado pelo cantor O Kanalha, dono do hit ‘Fraquinha’, promete agitar a Praça das Artes, no Pelourinho, em Salvador, nesta quarta-feira, 29. O show vai contar com a participação especial de Pabllo Vittar, uma das estrelas da música pop brasileira.

O Kanalha, que realiza os primeiros ensaios de verão da carreira, se mostrou entusiasmado por se apresentar no local. “Poder estar aqui na Praça das Artes é muito especial, é uma virada de chave na minha vida, a ficha ainda não caiu, não tenho vergonha de demonstrar isso. É um lugar onde pessoas já me contaram muitas histórias e vivências... e hoje estar aqui em outra visão, me deixa muito feliz, de coração mesmo”, afirmou o cantor.

Além disso, durante a semana, a programação da Praça das Artes, que é administrada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), continua com outras atrações gratuitas e pagas. Cortejo Afro, Olodum, Patrulha do Samba, Lu Costa e outros artistas são nomes já confirmados no local.

Confira a programação da semana:

Segunda, 27 - 20h: Cortejo Afro (Ingressos: Ticket Maker)

Terça, 28 - 19h: Benção do Olodum - Olodum e convidados (Ingressos: Ticket Maker)

Quarta, 29 - 19h: O Molho do Maridão - O Kanalha e convidados (Ingressos: Sympla)

Quinta, 30 - 19h: SamPelô - Patrulha do Samba e Lu Costa (Entrada gratuita, sujeito a lotação)

Sexta, 31 - 19h: Afrobaile - Afrocidade e convidados (Ingressos: Bilheteria digital)

Sábado, 1º - 18h: Samba FC - Filhos de Jorge (Ingressos: Ingresso Simples)