Praça das Artes é palco de arraiá infantil no São João do Pelô

Tio Paulinho se apresenta todos os dias - Foto: Thuane Maria | GOVBA

A Praça das Artes, no Pelourinho, está totalmente decorada e bem colorida para receber os pequenos foliões que vão curtir os festejos juninos na capital baiana. O local aberto nesta sexta-feira, 21, ficará disponível até a próxima segunda, 24, e contará com diversas atrações para animar a molecada.

Entre as apresentações previstas na praça está o animador Tio Paulinho, que abre a programação no local e ressalta a importância de um São João inclusivo para o público infantil.

“Mais uma edição do São João da Bahia, é só agradecimento. A gente sabe que o governo se preocupa com a família, porque, quando a gente fala criança, está contemplando toda a família”, disse o animador.

Liz Viana, de 10 anos, aprovou a novidade. “Eu gostei muito de Tio Paulinho, que tem várias coisas pra fazer, também teve as pinturinhas. Tem várias coisas”.

Tio Paulinho se apresenta todos os dias. No sábado, 22, também terá Trio Buruá e Musiclauns. No domingo, 23, as atrações são Espaço Musical e Forró Rodapé. A programação especial encerra, no dia 24, com Renan Pinheiro e Rogério Lustosa. As apresentações acontecem sempre das 14h às 18h.

Quem for ao local encontrará pula-pula, touro mecânico, pescaria e pintura.