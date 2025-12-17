Obstrução da oposição pode até gerar uma sessão extra em janeiro

Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia - Foto: Carlos Amilton | Agência ALBA

A Assembleia aprovou, ontem, regime de urgência para novo pedido de empréstimo de Jerônimo, de R$ 720 milhões, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). E é a partir daí que o andamento ganha novos contornos.

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, quer aprovar a matéria ainda hoje, o deputado Tiago Correia (PSDB) diz que tudo fará para postergar para o dia 29, mas ela já avisou: quer passar o Natal em casa e, se for preciso, convocará sessões extras em janeiro.

O líder do governo, Rosemberg Pinto (PT) está mais otimista. Diz que a base governista estará presente em todos os pedidos de verificação de quórum – não vai ser como a oposição quer.

PARANGOLÉ – No frigir dos ovos, está tudo indicando que na Alba o fim de 2025 será igual ao início de 2026, o mesmo parangolé. Os governistas afirmam que toma dinheiro emprestado quem pode, e a oposição tudo fará para barrar.

Brada Sandro Régis (UB), um dos arautos da oposição:

– O governo toma o dinheiro sem dizer precisamente como vai gastar.

Brada Robinson Almeida (PT), na rebatida:

– A Bahia tem uma alta capacidade de endividamento, deve apenas 31% da Receita Corrente Líquida, quando pode chegar a 200%. E eles não querem deixar para poder surfar nisso se ACM Neto vencer. Em suma, pelo menos na tribuna da Alba, 2026 já chegou.

Josias Gomes é sabatinado e, feito Ottinho, foi tudo em paz

Indicado por Jerônimo para ocupar a vaga de Pedro Lino no TCE, o deputado federal Josias Gomes (PT) foi sabatinado, ontem, na CCJ da Alba e, tal e qual Otto Alencar Filho, o Ottinho, na semana passada, com os deputados da oposição presentes, tudo em paz.

O possível ruído poderia vir da própria base governista, já que o deputado Luciano Araújo (SD) correu lista e obteve a assinatura de 20 deputados para ocupar o lugar. Mas o próprio Jerônimo descartou, dizendo que “a indicação não é da Assembleia”.

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Casa, após consulta ao Departamento Jurídico, foi na mesma direção.

Isso suscitou o tititi divulgado por alguns sites, dizendo que ele poderia romper com Jerônimo e apoiar ACM Neto, mas o próprio Luciano, presente na sabatina de Josias, negou: “Nada disso".

Fieb diz o que espera em 2026

Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), reúne os jornalistas baianos hoje (14h), para fazer balanço sobre as questões pertinentes à indústria baiana e revelar expectativas para 2026.

Também deve estar lá o superintendente da Fieb, Vladson Menezes. Após a apresentação, os dois abrirão os microfones para jornalistas fazerem perguntas.

Otoniel Saraiva de volta à cena após o perrengue

Quem apareceu na Alba, ontem, para a alegria dos velhos amigos, foi Otoniel Saraiva, presidente da Associação dos Ex-deputados, 73 anos, que saiu de cena em outubro de forma dramática. Entre 16 de outubro e 4 de novembro, ele passou três dias entubado e 12 na UTI, com problemas de coração.

– Me senti mal, dormi, acordei mal e já fui entubado. Foram dias difíceis. Saí sem memória, sem falar, sem andar, mas estamos aí.

Ele diz contar com a ajuda de um dos cinco filhos, na real uma filha, Lilian, que é médica, para completar a recuperação e retomar as atividades na Alba. Era muito amigo do ex-deputado Fernando Bastos, pai da deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Casa: “Conto com ela”.

REGISTROS

Festa em Ibicuí 1: Teve fogos e foguetes em Ibicuí, no sul do estado, região do cacau, esta semana. O pleno do TRE reverteu a decisão da 146ª Zona Eleitoral, que cassou os mandatos do prefeito Salomão Cerqueira (PSD) e do vice Doda Morais (PP), acusados de abuso do poder econômico.

Festa em Ibicuí 2: O TRE entendeu que a festa no povoado de Ibitupã é uma tradição e não teve nada de abusivo da parte do ex-prefeito Marcos Galvão. A decisão do TRE-BA foi recebida com fogos e foguetes por parte dos aliados do prefeito Salomão, já que, nos últimos tempos, a política lá se nutria do intenso tititi sobre o caso.

Neguinho do Samba 1: A Praça das Artes Cultura e Memória, no Pelourinho, que agora passa a chamar-se Praça Neguinho do Samba, conforme projeto enviado por Jerônimo e aprovado na Alba, com o novo nome honra as melhores tradições, segundo Manoel Arajá, morador do trecho: – Ela fica bem ao lado da entrada do Beco do Porvir, na Baixa dos Sapateiros.

Neguinho do Samba 2: Neguinho do Samba, que morreu em 2009 aos 54 anos, é Antonio Luis Alves de Souza, que misturou o samba de roda com o reggae jamaicano.