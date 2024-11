Jerônimo apresentará carta com sugestões a líderes do G20

Jerônimo marcou presença na reunião de encerramento do G20 de Cultura. - Foto: Flávia Requião / A Tarde

O governador Jerônimo Rodrigues esteve presente na reunião de encerramento do Grupo de Trabalho da Cultura do G20 Brasil, nesta sexta-feira, 8, no Centro de Convenções, em Salvador.

Em conversa com a imprensa, o governador falou sobre a expectativa da confecção da carta de intenções que será entregue aos líderes de mais de 120 países que participam do evento evento na capital e também vão marcar presença na 19ª Reunião da Cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro entre os dias 18 e 19 de novembro.

“Hoje aqui a minha grande expectativa é justamente um documento final, a Carta Bahia que está sendo concluída e apresentada para os líderes hoje. Esse documento irá fazer parte de um documento final e alimentar também um debate que acontecerá no dia 18, 19 no Rio de Janeiro. Então essa é a minha expectativa, eu acho que o tema abordado aqui na Bahia diz muito respeito a nós.”, comentou Jerônimo.

Além disso, o gestor também falou sobre a relação da cultura e o meio-ambiente. “A Bahia hoje é o estado do Brasil que está à frente da produção de energia eólica, solar e já já energia de hidrogênio verde. Então essa é a minha expectativa para o ajuste feito para a próxima edição do G20”, pontuou.

Também participaram do evento o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e os ministros Margareth Menezes, da Cultura, e Mauro Vieira, das Relações Exteriores.