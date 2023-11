Jerônimo assina acordo para implantação de Centro Tecnológico | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), assinou um acordo de cooperação técnica, nesta terça-feira, 31, em Brasília, com o objetivo de implantar um Centro Tecnológico Aeroespacial da Bahia, voltado ao ensino, pesquisa e inovação. O projeto visa promover o desenvolvimento regional da indústria aeroespacial.

O acordo, que viabiliza a elaboração de estudos preliminares, foi estabelecido entre o Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), do Ministério da Defesa, por meio da Aeronáutica, e o Senai-Cimatec. Estiveram presentes os ministros da Defesa, José Múcio, e da Casa Civil, Rui Costa, além de outras autoridades.

Segundo Jerônimo, essa é uma oportunidade importante para o fortalecimento da defesa aérea na Bahia, com as tecnologias já conhecidas, desenvolvidas no Brasil. “É uma expectativa positiva de fortalecermos, no estado da Bahia, e no Nordeste brasileiro, o conhecimento e a inovação, com possibilidade de novas oportunidades de ensino e de pesquisa nessa área tão fundamental, tanto para as forças da economia e desenvolvimento, como para as forças de segurança”, pontuou o governador.

Ainda durante o evento, Rui Costa ressaltou que esse momento se alinha com o desejo do presidente Lula de promover o desenvolvimento regional. “A oportunidade, com esse redesenho dos espaços das forças aéreas, abre espaço na Bahia para desenvolvimento de conhecimento e tecnologia”, reforçou.