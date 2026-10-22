Jerônimo busca aproximação com PSOL e abre caminho para secretaria

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 22, que busca construir uma relação mais sólida com o PSOL no estado.

Embora o partido tenha lançado candidatura própria ao governo baiano nas eleições deste ano, Jerônimo destacou o empenho conjunto na campanha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A aproximação, segundo ele, pode abrir caminho para uma eventual entrada do PSOL na base do governo e, consequentemente, para a participação do partido no secretariado do segundo mandato.

“Tive a felicidade de ter uma adesão neste momento. É um momento de construção, não estou dizendo que o partido já está na base. No entanto, o PSOL, que foi meu opositor aqui nas eleições ao governo, fez campanha para Lula. Espero que a gente possa construir uma unidade mais sólida com esse partido”, disse.

A declaração foi dada durante entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE.

Questionado sobre a possibilidade de reduzir a interferência dos ex-governadores Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT) no segundo mandato, Jerônimo afirmou que a relação com os aliados não é negativa.

Segundo ele, continuará ouvindo opiniões, mas as decisões caberão a seu governo.

“Diferente do carlismo, não tenho interferência no meu governo. Ouço opiniões e sempre ouvirei. O segundo mandato continua sendo um mandato do governador Jerônimo Rodrigues, com as mesmas características de escuta”, afirmou.

Assista a entrevista completa: