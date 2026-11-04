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INVESTIMENTOS PARA BAHIA

Jerônimo busca recursos federais em maratona de reuniões em Brasília

Convênio para hidrovia do Rio São Francisco foi assinado

Sara Santos
Por
Comitiva estadual reúne os secretários da Casa Civil, Infraestrutura, Saúde, Educação, Relações Institucionais, e Comunicação Social
Comitiva estadual reúne os secretários da Casa Civil, Infraestrutura, Saúde, Educação, Relações Institucionais, e Comunicação Social - Foto: Divulgação
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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) realizou uma maratona de reuniões em ministérios em busca de recursos federais para a Bahia. O chefe do Executivo estadual esteve em Brasília nesta quarta-feira, 4, para articular investimentos e resolver pendências junto ao governo federal.

Ao todo, Jerônimo passou por seis pastas acompanhado de sua comitiva:

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  • Transportes;
  • Educação;
  • Integração e Desenvolvimento Regional;
  • Defesa;
  • Portos e Aeroportos;
  • e Saúde.
Comitiva estadual reúne os secretários da Casa Civil, Infraestrutura, Saúde, Educação, Relações Institucionais, e Comunicação Social
Comitiva estadual reúne os secretários da Casa Civil, Infraestrutura, Saúde, Educação, Relações Institucionais, e Comunicação Social - Foto: Divulgação

Segundo a gestão estadual, a ideia é resolver pendências, assinar convênios e aproveitar a possibilidade de remanejamento de verbas federais no fim do exercício financeiro, a chamada “raspa do tacho” do orçamento federal. Trata-se de recursos que não foram utilizados por algum estado e que podem ser redirecionados para outros projetos.

“A estratégia é essa: fazer a articulação em Brasília, negociando na mesa diretamente com os ministros, para aproveitar a oportunidade de conseguir esses investimentos adicionais”, explicou o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola.

Até o fim da agenda, a comitiva deverá realizar reuniões em oito ministérios.

Jerônimo assina convênio para hidrovia do Rio São Francisco

Um dos compromissos de destaque ocorreu no Ministério de Portos e Aeroportos, onde Jerônimo assinou um convênio para a estruturação da Via Navegável do Rio São Francisco.

“Nós hoje transportamos grãos, frutas e algodão por rodovias. A estruturação de uma hidrovia abre novas possibilidades para o escoamento da produção baiana”, explicou o governador.

A comitiva estadual reúne os secretários da Casa Civil, Eracy Lafuente; da Infraestrutura, Saulo Pontes; da Saúde, Roberta Santana; da Educação, Marcius Gomes; das Relações Institucionais, Adolpho Loyola; e da Comunicação Social, Luciano Suedde.

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Bahia governo do estado Jerônimo Rodrigues

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