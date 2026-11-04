Jerônimo busca recursos federais em maratona de reuniões em Brasília

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) realizou uma maratona de reuniões em ministérios em busca de recursos federais para a Bahia. O chefe do Executivo estadual esteve em Brasília nesta quarta-feira, 4, para articular investimentos e resolver pendências junto ao governo federal.

Ao todo, Jerônimo passou por seis pastas acompanhado de sua comitiva:

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Transportes;

Educação;

Integração e Desenvolvimento Regional;

Defesa;

Portos e Aeroportos;

e Saúde.

Comitiva estadual reúne os secretários da Casa Civil, Infraestrutura, Saúde, Educação, Relações Institucionais, e Comunicação Social - Foto: Divulgação

Segundo a gestão estadual, a ideia é resolver pendências, assinar convênios e aproveitar a possibilidade de remanejamento de verbas federais no fim do exercício financeiro, a chamada “raspa do tacho” do orçamento federal. Trata-se de recursos que não foram utilizados por algum estado e que podem ser redirecionados para outros projetos.

“A estratégia é essa: fazer a articulação em Brasília, negociando na mesa diretamente com os ministros, para aproveitar a oportunidade de conseguir esses investimentos adicionais”, explicou o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola.

Até o fim da agenda, a comitiva deverá realizar reuniões em oito ministérios.

Jerônimo assina convênio para hidrovia do Rio São Francisco

Um dos compromissos de destaque ocorreu no Ministério de Portos e Aeroportos, onde Jerônimo assinou um convênio para a estruturação da Via Navegável do Rio São Francisco.

“Nós hoje transportamos grãos, frutas e algodão por rodovias. A estruturação de uma hidrovia abre novas possibilidades para o escoamento da produção baiana”, explicou o governador.

A comitiva estadual reúne os secretários da Casa Civil, Eracy Lafuente; da Infraestrutura, Saulo Pontes; da Saúde, Roberta Santana; da Educação, Marcius Gomes; das Relações Institucionais, Adolpho Loyola; e da Comunicação Social, Luciano Suedde.