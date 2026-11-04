INVESTIMENTOS PARA BAHIA
Jerônimo busca recursos federais em maratona de reuniões em Brasília
Convênio para hidrovia do Rio São Francisco foi assinado
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) realizou uma maratona de reuniões em ministérios em busca de recursos federais para a Bahia. O chefe do Executivo estadual esteve em Brasília nesta quarta-feira, 4, para articular investimentos e resolver pendências junto ao governo federal.
Ao todo, Jerônimo passou por seis pastas acompanhado de sua comitiva:
- Transportes;
- Educação;
- Integração e Desenvolvimento Regional;
- Defesa;
- Portos e Aeroportos;
- e Saúde.
Segundo a gestão estadual, a ideia é resolver pendências, assinar convênios e aproveitar a possibilidade de remanejamento de verbas federais no fim do exercício financeiro, a chamada “raspa do tacho” do orçamento federal. Trata-se de recursos que não foram utilizados por algum estado e que podem ser redirecionados para outros projetos.
“A estratégia é essa: fazer a articulação em Brasília, negociando na mesa diretamente com os ministros, para aproveitar a oportunidade de conseguir esses investimentos adicionais”, explicou o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola.
Até o fim da agenda, a comitiva deverá realizar reuniões em oito ministérios.
Jerônimo assina convênio para hidrovia do Rio São Francisco
Um dos compromissos de destaque ocorreu no Ministério de Portos e Aeroportos, onde Jerônimo assinou um convênio para a estruturação da Via Navegável do Rio São Francisco.
“Nós hoje transportamos grãos, frutas e algodão por rodovias. A estruturação de uma hidrovia abre novas possibilidades para o escoamento da produção baiana”, explicou o governador.
A comitiva estadual reúne os secretários da Casa Civil, Eracy Lafuente; da Infraestrutura, Saulo Pontes; da Saúde, Roberta Santana; da Educação, Marcius Gomes; das Relações Institucionais, Adolpho Loyola; e da Comunicação Social, Luciano Suedde.