Jerônimo critica Flávio: "Perdeu a oportunidade de liderar a oposição"

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 29, que o senador Flávio Bolsonaro (PL) perdeu a oportunidade de liderar a oposição no Brasil com a fuga dele para os Estados Unidos, mesmo quando o grupo político do qual ele faz parte reconheceu o resultado das urnas que deram a Lula (PT) um novo mandato ao Palácio do Planalto.

A entrevista ocorreu no programa Café das 7, da A TARDE FM, conduzido pelo apresentador Jefferson Beltrão. O encontro contou com a participação do editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias; e a head do Massa!, Juliana Nobre.

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"Não interessa a forma como ele está sendo acolhido nos Estados Unidos. Ele perdeu a oportunidade de liderar a oposição a partir daqui. A oposição reconhece, mas ele não reconhece. Não é do campo do centrão essa atitude, nem da direita, mas é um movimento que extrapola e não é isolado", afirmou.

Confira a entrevista clicando no player abaixo: