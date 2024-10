Jerônimo nega abandono a Geraldo Jr. pós-eleição: "De forma alguma"

Jerônimo Rodrigues coloca especulação como "intriga da oposição" - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) negou, nesta quinta-feira, 10, que tenha deixado de lado Geraldo Júnior (MDB), seu vice e candidato derrotado na disputa pela prefeitura de Salvador.

Jerônimo classificou as especulações como "intriga da oposição" e afirmou que está no momento de agradecer a cada candidato no período pós-eleição.

"Alguém acha que nós abandonaríamos um nome como Geraldo, meu vice-governador? De forma nenhuma. É intriga. Isso não cabe em minha cabeça. Eu tô com o juízo muito apurado. Eu tô numa fase de reconhecimento, agradecendo a cada um no pós-eleição”, pontuou o governador.

Candidato apoiado pelo PT, Geraldo Júnior obteve o terceiro lugar, ficando atrás de Kleber Rosa (Psol) e do prefeito reeleito Bruno Reis (União Brasil).