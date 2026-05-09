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PACOTE DE AÇÕES

Jerônimo Rodrigues atinge recorde de investimentos em Feira de Santana

Pacote de ações busca modernizar mobilidade e economia regional

Rodrigo Tardio
Por

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Governador Jerônimo Rodrigues e secretário Felipe Freitas
Governador Jerônimo Rodrigues e secretário Felipe Freitas - Foto: Reprodução

O município de Feira de Santana vive o maior ciclo de aportes financeiros da história recente. A afirmação foi feita pelo secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, que cumpriu agenda oficial na cidade nesta sexta-feira, 8, para uma série de vistorias e inaugurações.

De acordo com o secretário, a duplicação do Anel de Contorno e outras intervenções em infraestrutura consolidam o governador Jerônimo Rodrigues como o gestor que mais destinou recursos à maior cidade do interior baiano.

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O pacote de ações do Governo do Estado abrange setores estratégicos e busca modernizar a mobilidade e a economia regional.

"O governo realizou entregas em todas as áreas. São ações em saúde, infraestrutura e segurança pública que representam verdadeiras revoluções na vida dos feirenses e de toda a região", declarou Freitas durante o evento.

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Infraestrutura e segurança

Um dos pilares da visita foi a área de segurança pública, com a inauguração da Vila Militar do Portal do Sertão, equipamento que deve reforçar o policiamento e a estrutura operacional na região. No entanto, é a duplicação do Anel de Contorno que desponta como a obra mais aguardada, prometendo destravar o trânsito e facilitar o escoamento de produção pelo entroncamento rodoviário de Feira.

Patrimônio e cultura

A agenda também contemplou o resgate da identidade histórica local. Felipe Freitas entregou a restauração da fachada da Igreja Senhor dos Passos, um dos marcos arquitetônicos do município.

A comitiva ainda visitou as obras do Complexo Carro de Boi, no Centro de Cultura Amélio Amorim, e o Teatro Central da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Recentemente reinaugurado, o teatro volta a servir como espaço de excelência para a comunidade acadêmica e artística.

Para o secretário, o volume de obras reflete um planejamento que une o rigor técnico à sensibilidade social.

"Ver a fachada da Igreja Senhor dos Passos restaurada e o Teatro da UEFS pulsando cultura novamente é a prova de que o governo Jerônimo olha para Feira com o respeito que ela merece", concluiu.

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Tags:

feira de santana governo estadual infraestrutura Mobilidade Urbana

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