Jerônimo Rodrigues se emociona com relato de jovem quilombola em Irecê

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT), pré-candidato à reeleição, deu o pontapé incial para a construção do Programa de Governo Participativo (PGP), assim como fez em 2022.

A largada foi dada na cidade de Irecê, no centro-norte baiano, no último sábado, 2. Um momento chamou atenção e não passou despercebido durante o ato. Isso porque, na ocasião, o petista foi às lágrimas durante o discurso da jovem quilombola, Maria Eduarda.

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Duda, como foi carinhosamente chamada, é do município de Ibititá, que fica a 31 km da também nomeada de Capital do Feijão, contou a sua trajetória no palco e diz que sonha em "entrar em uma universidade".

"Eu nunca fui ouvida, sou aquela menina pequena, criança que nunca fui ouvida, nunca fui chamada para participar de nada, e hoje estou aqui para falar em nome dessa juventude, que é boa em sonhar, em crescer pra lutar, que sonha em entrar em uma universidade. Ser quilombola é ser raiz, eu sonho, eu luto e eu estudo", disse Maria Eduarda.

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) e Maria Eduarda | Foto: Reprodução

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Na ocasião, a jovem e os demais presentes do Território de Irecê encaminharam propostas para o futuro programa de governo pré-candidato à reeleição.

O que é o PGP?

Com foco na escuta participativa da população para construir o futuro do estado, o PGP – ‘Encontros com o Futuro’ é um movimento coletivo formado pela ampla aliança dos partidos progressistas.

O projeto vai percorrer todos os 27 territórios do estado, reunindo lideranças, movimentos sociais e sociedade civil para fortalecer a participação popular no desenvolvimento da Bahia.

PGP digital

Um dos principais avanços desta edição é a ampliação da escuta por meio do ambiente digital. O PGP Digital surge como ferramenta estratégica para registrar propostas, sistematizar contribuições e garantir que mais pessoas participem do processo.

O sistema organiza as sugestões a partir de três diretrizes estruturantes:

desenvolvimento econômico com sustentabilidade, equidade e justiça;

desenvolvimento social com garantia de direitos;

e fortalecimento de uma governança democrática, integrada e eficiente.

Além dessas diretrizes, o programa incorpora temas transversais fundamentais como:

a valorização das mulheres;

o protagonismo da juventude;

a promoção da igualdade racial;

a sustentabilidade;

e o uso da tecnologia e da inovação.

A proposta é assegurar que essas pautas estejam presentes em todas as áreas do planejamento.