Jerônimo se une a trabalhadores rurais em encontro com sindicalistas

Jerônimo participou do Encontro Estadual da Fetag-BA, em Feira de Santana, nesta segunda-feira, 27 - Foto: Wuiga Rubini / GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou do Encontro Estadual da Fetag-BA, em Feira de Santana, nesta segunda-feira, 27. Com o tema “Sindicalismo Forte, Campo Vivo, Brasil Soberano!”, o evento reúne lideranças para debater políticas públicas para a agricultura familiar.

Jerônimo, que destacou suas próprias origens rurais, reafirmou o compromisso de seu Governo em fortalecer as ações no campo. Durante a abertura, o governador enfatizou a Fetag-BA como uma parceira estratégica.

“É fundamental garantir que as instituições que representam essa pauta se mantenham fortes”, declarou, citando investimentos em infraestrutura, educação e saúde rural. A federação, que completa 62 anos, é uma das mais representativas do Nordeste, com atuação em 18 territórios baianos.

Com cerca de mil participantes, o encontro também destacou a agricultura familiar como pilar econômico. “Se o campo não planta, a cidade não janta”, resumiu o presidente da Fetag, José Luiz Oliveira. A programação inclui debates sobre crédito, sustentabilidade, exposições de produtos e os desafios das mudanças climáticas para o futuro do campo no estado.