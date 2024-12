João Roma sinaliza nova candidatura ao governo em 2026

Roma pode ser novamente candidato ao governo da Bahia - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O ex-ministro da Cidadania e presidente estadual do PL, João Roma, confirmou que será novamente candidato ao governo da Bahia em 2026. A informação foi confirmada em entrevista, nesta quarta-feira, 4.

Leia mais

>> Mesmo inelegível, Roma diz que Bolsonaro disputará presidência em 2026

>> Roma avalia impacto de indiciamento de Bolsonaro nas eleições de 2026

>> Deputado reage após fala de Roma sobre processo: "Não fui notificado"

Roma afirmou que vai começar a rodar a Bahia a partir de 2025, a fim de manter reuniões políticas em várias regiões do estado. “Já estou com agenda pronta para reuniões em diversas regiões do estado”, afirmou Roma, em entrevista à Princesa FM.

Roma foi candidato ao governo do estado em 2022, com o apoio do então presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, o postulante do PL obteve 9,08% dos votos, ficando na terceira colocação.