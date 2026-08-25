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RESPOSTA

Jonga Bacelar explica presença em palanque do PT na Bahia

Parlamentar do PL foi alvo de críticas após participação em evento

Yuri Abreu
Por
Deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA)
Deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA) - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Eleições 2026

O deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA) se manifestou após participar de um ato ao lado do governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), na cidade de Ribeira do Pombal (nordeste da Bahia), no último sábado, 22.

Na ocasião, além de ter declarado apoio à recondução do petista ao Palácio de Ondina, colocou um adesivo em sua camisa com o número 13. O comportamento contrastou com as orientações dadas pelo PL, que proíbe apoio de membros do partido a candidaturas de esquerda.

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Em nota divulgada na segunda-feira, 25, o liberal reafirmou "seu compromisso inabalável" com o PL; o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto; o senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro; com o candidato ao Senado e presidente do PL na Bahia, João Roma; e com o candidato ao governo do Estado, ACM Neto.

"João Bacelar reitera que sempre apoiou e continuará apoiando os candidatos indicados pelo PL em todas as esferas — municipal, estadual e federal —, mantendo-se fiel às diretrizes do projeto político do partido", informou o deputado.

Ao final do texto, o parlamentar disse que considera o assunto "devidamente esclarecido e encerrado, reafirmando sua total tranquilidade e sua total sintonia com a legenda".

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Valdemar reage após deputado baiano do PL subir em palanque petista

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, comentou o episódio envolvendo o deputado federal João Carlos Bacelar (PL), que, no último final de semana, declarou apoio à reeleição de Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa ao governo da Bahia.

O dirigente afirmou que pretende ter uma conversa com o congressista sobre o assunto, mas lembrou que há uma regra no PL para que filiados não apoiem candidatos de esquerda.

"Tem que estudar isso aí para ver o que o João vai falar. Nós temos que ouvir o Jonga porque a saída é se retratar, não tem outro jeito. Precisa ver se o Conselho de Ética aceita [a retratação]", disse Valdemar em entrevista à Rádio Morena 98,7 FM, de Itabuna.

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Jerônimo Rodrigues joão carlos bacelar pl PT Ribeira do Pombal

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