Jonga Bacelar explica presença em palanque do PT na Bahia

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O deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA) se manifestou após participar de um ato ao lado do governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), na cidade de Ribeira do Pombal (nordeste da Bahia), no último sábado, 22.

Na ocasião, além de ter declarado apoio à recondução do petista ao Palácio de Ondina, colocou um adesivo em sua camisa com o número 13. O comportamento contrastou com as orientações dadas pelo PL, que proíbe apoio de membros do partido a candidaturas de esquerda.

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Em nota divulgada na segunda-feira, 25, o liberal reafirmou "seu compromisso inabalável" com o PL; o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto; o senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro; com o candidato ao Senado e presidente do PL na Bahia, João Roma; e com o candidato ao governo do Estado, ACM Neto.

"João Bacelar reitera que sempre apoiou e continuará apoiando os candidatos indicados pelo PL em todas as esferas — municipal, estadual e federal —, mantendo-se fiel às diretrizes do projeto político do partido", informou o deputado.

Ao final do texto, o parlamentar disse que considera o assunto "devidamente esclarecido e encerrado, reafirmando sua total tranquilidade e sua total sintonia com a legenda".

Valdemar reage após deputado baiano do PL subir em palanque petista

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, comentou o episódio envolvendo o deputado federal João Carlos Bacelar (PL), que, no último final de semana, declarou apoio à reeleição de Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa ao governo da Bahia.



O dirigente afirmou que pretende ter uma conversa com o congressista sobre o assunto, mas lembrou que há uma regra no PL para que filiados não apoiem candidatos de esquerda.

"Tem que estudar isso aí para ver o que o João vai falar. Nós temos que ouvir o Jonga porque a saída é se retratar, não tem outro jeito. Precisa ver se o Conselho de Ética aceita [a retratação]", disse Valdemar em entrevista à Rádio Morena 98,7 FM, de Itabuna.