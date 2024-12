Jornalistas de A TARDE vencem Troféu Jânio Lopo pela 2ª vez

Esta é a segunda vez seguida que a dupla de A TARDE é agraciada com a premiação - Foto: Rafaela Araújo/Ag. A Tarde

Os repórteres de política do Portal A TARDE, Gabriela Araújo e Eduardo Dias venceram o Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo – Ano 2024. Esta é a segunda vez seguida que a dupla é agraciada com a premiação que destaca a cobertura política da Câmara Municipal de Salvador.

Além deles, os vereadores de Salvador elegeram também Evilásio Júnior (Rádio Salvador FM), Ramon Margiolle (Site Informe Baiano) e Victor Pinto (TV Band Bahia).

A cerimônia de entrega da premiação será realizada no dia 11 de dezembro, às 9 horas, no Plenário Cosme de Farias, no Paço Municipal.

De autoria do vereador Téo Senna (PSDB), o prêmio homenageia a memória do jornalista Jânio Lopo, uma referência no jornalismo político baiano.

Instituído em 2010, por meio do Projeto de Resolução Nº 14/2010, o Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo tem como objetivo reconhecer jornalistas que cobrem as atividades legislativas da Câmara Municipal de Salvador e prestar homenagem a Jânio Lopo, falecido em 5 de março de 2010.