Junior Marabá se reúne com membros do PP na UPB em Salvador

Prefeitos eleitos pelo partido estiveram na capital - Foto: Divulgação

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, esteve em Salvador, nesta quarta-feira, 30, cumprindo agenda na União dos Municípios da Bahia (UPB), quando participou de uma reunião com integrantes do PP.

Estiveram presentes à reunião, prefeitos eleitos pelo partido em vários municípios da Bahia. Na reunião, Junior Marabá colocou em discussão o posicionamento do Partido Progressista e o seu protagonismo diante do atual cenário político estadual.

“Estamos trabalhando em duas importantes frentes; uma é o posicionamento do PP neste novo cenário no Estado, após as eleições municipais, e a outra é o fortalecimento político das regiões Oeste da Bahia, com nosso grupo, e a região Sudeste”, disse o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá.