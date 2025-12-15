Menu
MANDATO EM RISCO

Justiça inicia processo que pode cassar prefeito de município da Bahia

Fabrício Lopes entrou na disputa de última hora, substituindo como Dr. George

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

15/12/2025 - 18:29 h
Fabrício Lopes, prefeito de Umburanas.
Fabrício Lopes, prefeito de Umburanas. -

A Justiça Eleitoral deu início ao processo que pode pode resultar na cassação do prefeito de Umburanas, Fabrício Lopes Ribeiro de Almeida (PRD). Na última sexta-feira, 12, ocorreu a audiência de instrução na 167ª Zona Eleitoral de Jacobina.

Sob a presidência do juiz eleitoral Dr. Jesaías da Silva Puridade, a sessão se estendeu por quase nove horas. A ação investiga supostas irregularidades ocorridas durante a pré-campanha e a campanha eleitoral de 2024, envolvendo, em tese, uso da máquina pública, abuso de poder político e econômico, captação ilícita de votos e apoios, além de condutas vedadas a agentes públicos. De acordo com a denúncia, tais práticas teriam influenciado diretamente o resultado do pleito.

Nas eleições municipais do ano passado, Fabrício, tendo como vice Jaelson da Silva Bispo Gonçalves (PSDB), venceu a disputa por uma diferença mínima de apenas 58 votos sobre o segundo colocado, Lanes, que obteve 4.978 votos. A margem apertada é tratada no processo como um elemento relevante para demonstrar que eventuais vantagens indevidas poderiam ter sido determinantes para o resultado final da eleição.

Durante a audiência, testemunhas relataram a existência de contratos de alto valor firmados em ano eleitoral, utilização de bens e servidores públicos em atividades políticas, eventos oficiais supostamente transformados em atos de campanha, além de denúncias de perseguições e retaliações políticas contra servidores públicos. Caso esses fatos sejam confirmados, o juízo poderá reconhecer grave violação à normalidade e à legitimidade do processo eleitoral.

Se a ação for julgada procedente, a Justiça Eleitoral poderá determinar a cassação dos diplomas do prefeito e do vice-prefeito, declarar a inelegibilidade de ambos por oito anos, aplicar multas eleitorais em patamar máximo e, conforme o entendimento do Tribunal, convocar novas eleições em Umburanas, alterando de forma significativa o cenário político local.

Impugnação

Fabrício Lopes entrou na disputa de última hora, substituindo George Lopes (PRD), conhecido como Dr. George, que teve a candidatura impugnada. De acordo com a denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE), George teria forjado um divórcio com a esposa, filha do ex-prefeito, Roberto Bruno (União Brasil), em uma tentativa de burlar a legislação eleitoral e se lançar como candidato à sucessão.

Segundo documentos apresentados ao MPE, o casal não teria se divorciado. Uma das imagens enviadas mostra que os dois estavam morando em residências vizinhas e conjugadas por uma porta.

x