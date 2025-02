Justiça nega habeas corpus a ex-assessor de Binho Galinha

Binho Galinha e Bruno Borges, seu ex-assessor que está preso - Foto: Reprodução

A Justiça negou novamente o pedido de habeas corpus de Bruno Borges, ex-assessor do deputado estadual Binho Galinha (PRD). Ele está preso desde março de 2024, no âmbito da operação El Patron, na qual o parlamentar também é investigado.

A decisão do dia 31 de janeiro é do desembargador Baltazar Miranda Saraiva, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Bruno é apontado como operador financeiro do esquema de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho e agiotagem.

Ao negar o pedido da defesa, que alegou que Bruno é o único responsável pelo filho de 12 anos, o desembargador argumentou precisar de mais informações sobre o caso para que o ex-assessor seja solto.

"Sobre o pedido de prisão domiciliar, não está demonstrado, de plano, que o paciente é o único parente do menor com condições de prover os cuidados dos quais este necessita. Além disto, em sede de análise perfunctória, a gravidade das condutas imputadas (integrar organização criminosa armada, voltada para a prática de atos violentos, como extorsão, além de corrupção passiva e ativa) não se mostra, a princípio, compatível com a concessão do pleito", diz trecho da decisão do magistrado.