Justiça ordena que Frota retire vídeo polêmico com médica do Facebook

A Justiça determinou que o ator Alexandre Frota (PDT), vereador pela cidade de Cotia, retire das redes sociais um vídeo em que ele expõe a atuação de uma médica em um hospital, durante uma fiscalização de mandato.

Caso descumpram a decisão judicial, expedida pela juíza Renata Pedreno, Frota e o Facebook terão que pagar uma multa diária de R$ 50 mil, com valor máximo que pode chegar a R$ 500 mil.

"Ainda, determino a abstenção do requerido Alexandre Frota de Andrade em realizar novas postagens, em quaisquer plataformas, mencionando as partes autoras, ainda que de forma transversa, sob pena de incidência da multa acima fixada", diz trecho da decisão.

A publicação em que Frota aparece sendo 'expulso' da unidade pela médica foi removida do Facebook nesta segunda-feira, 7, logo após a decisão. No Instagram, o vereador e ex-deputado federal comentou o assunto.

"Sobre o fato de ter flagrado uma médica dormindo no horário de trabalho dela , um amigo me ligou e disse que leu que a Juíza de Cotia teria dado uma ordem judicial para retirar o vídeo da médica dormindo no horário de trabalho. Eu não estou sabendo e preciso ser notificado ainda pela Juíza, para que eu possa retirar o vídeo . Ninguém me procurou, oficial de justiça , não me ligaram ,não enviaram email nada , vou aguardar ser intimado , aí eu retiro o vídeo. Ordem judicial eu cumpro", pontuou.