Kassio Nunes vota para manter Moraes relator do 8 de janeiro

Kassio Nunes votou contra pedido de Bolsonaro - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Indicado por Jair Bolsonaro (PL) para o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Kassio Nunes Marques votou, nesta sexta-feira, 13, pela manutenção da relatoria dos casos ligados ao 8 de janeiro. O pedido foi feito pela defesa do ex-presidente da República.

Leia mais

>> Mulher de Camilo Santana tem nome chancelado para vaga do TCE do Ceará

>> Ministro da Educação responde a questionamentos de deputados

>> Câmara aprova castração química para condenados por pedofilia

Ao justificar o voto, Kassio Nunes apontou que a defesa de Bolsonaro não conseguiu apresentar um motivo previsto em lei para retirar a relatoria de Moraes. O ex-chefe do Planalto é alvo de três inquéritos: formação de organização criminosa para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); esquema de fraude em cartões de vacina; e apropriação privada de joias doadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro.

"De fato, a petição do agravo regimental deixou de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, qual seja, a necessidade de demonstração clara da ocorrência de uma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 252, do Código de Processo Penal", afirmou.