Lewandowski: Sarrubbo aceitou convite para ser secretário de Segurança | A TARDE

O novo ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP) Ricardo Lewandowski afirmou que convidou o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Segundo informações da coluna de Igor Gadelha, o procurador teria aceitado o convite.

O convite a Sarrubbo foi feito por Lewandowski em encontro na semana passada, em São Paulo. O ministro do STF Alexandre de Moraes, que é próximo do procurador, também participou da conversa.

O procurador é considerado “linha-dura” na área de segurança e a escolha é vista como positiva em um momento de fortalecimento das organizações criminosas no país. Sarrubbo terá de se aposentar do Ministério Público paulista, onde atua há mais de 30 anos, para assumir o cargo no Ministério da Justiça.

Ainda nesta quarta-feira, Lewandowski também confirmou à coluna a escolha do advogado baiano Manoel Carlos de Almeida Neto como futuro secretário-executivo do Ministério da Justiça.

Quem é Sarrubbo

Mario Luiz Sarrubbo, 60, está no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) há 34 anos, desde 1989. O procurador-geral é considerado por pessoas próximas a Lewandowski como “linha-dura” e, por isso, terá o nome apresentado ao ex- presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sarrubo é também próximo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Além de chefe do MPSP, Sarrubo é ainda o presidente do Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado (GNCOC).a